Viele Europäer sehen China als "notwendigen" Handelspartner". Hier ein Blick in den Hamburger Hafen, wo der chinesische Staatskonzern Cosco in ein Container-Terminal investiert

Von Matthias Kolb

Eine klare Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in der EU ist dafür, mehr in die eigene Verteidigung zu investieren. Das zeigt eine europaweite Umfrage des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR). 74 Prozent der Befragten in elf Ländern glauben, dass sich die Europäer weniger abhängig von Sicherheitsgarantien der USA machen sollten; nur acht Prozent gehen davon aus, dass die Vereinigten Staaten die Europäer "immer" beschützen würden. Die Daten werden an diesem Mittwoch veröffentlicht und lagen der Süddeutschen Zeitung ebenso vorab vor wie eine begleitende Studie.