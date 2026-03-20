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Nachruf auf Umberto BossiDen Norden preisen, den Süden diffamieren

Lesezeit: 3 Min.

2008 im Hauptquartier der Lega Nord in Mailand: Umberto Bossi war anders als etablierte Politiker. Einfacher, ungehobelter, unterhaltsamer.
2008 im Hauptquartier der Lega Nord in Mailand: Umberto Bossi war anders als etablierte Politiker. Einfacher, ungehobelter, unterhaltsamer. LUCA BRUNO/AP

Umberto Bossi gründete die Lega Nord und spaltete Italien zeitweise mit seiner Rhetorik. Er war ein früher Populist, der Mythen erfand und das Land politisch prägte wie wenige.

Von Andrea Bachstein

Das Reich Padania gab es nicht und auch kein Volk der Padanier, aber mit der Idee, der Po-Ebene, der Pianura Padana, eine mythische Vergangenheit anzudichten, ist Umberto Bossi in Italien weit gekommen. Als Mitgründer der Lega Nord hat er die Politik des Landes durchgerüttelt und nachhaltig verändert. Das lässt sich nicht von sehr vielen Politikern seiner Ära behaupten. Die rechtspopulistische Lega, wie sie nun heißt, ist fester Faktor, vertreten auf jeder Ebene bis hinauf in Italiens Regierung.

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