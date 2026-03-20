Das Reich Padania gab es nicht und auch kein Volk der Padanier, aber mit der Idee, der Po-Ebene, der Pianura Padana, eine mythische Vergangenheit anzudichten, ist Umberto Bossi in Italien weit gekommen. Als Mitgründer der Lega Nord hat er die Politik des Landes durchgerüttelt und nachhaltig verändert. Das lässt sich nicht von sehr vielen Politikern seiner Ära behaupten. Die rechtspopulistische Lega, wie sie nun heißt, ist fester Faktor, vertreten auf jeder Ebene bis hinauf in Italiens Regierung.