Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat für den 24. März Neuwahlen ausgerufen. Dies gab sie am Donnerstag in einer Rede vor dem Folketing, dem dänischen Parlament, bekannt. „Es liegt nun an Ihnen, den Wählerinnen und Wählern, darüber zu entscheiden, welche Richtung Dänemark in den nächsten vier Jahren einschlagen soll“, sagte die 48-jährige Sozialdemokratin. Die dänische Verfassung schreibt vor, dass die Wahlen zum Folketing mindestens alle vier Jahre stattfinden sollen – über den genauen Termin entscheidet die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident. Spätestens Ende Oktober hätte ohnehin gewählt werden müssen. Frederiksen hat angekündigt, selbst für eine dritte Legislaturperiode zu kandidieren. Die vergangenen dreieinhalb Jahre regierte sie in einer Art großen Koalition mit zwei eher liberalkonservativen Parteien, was für Dänemark ein historisches Novum war.