Der langjährige Chef des Deutschen Beamtenbunds (DBB), Ulrich Silberbach, ist am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 63 Jahren gestorben. Das teilte der DBB, der zweitgrößte Gewerkschaftsverband in Deutschland nach dem Deutschen Gewerkschaftsbund, am Donnerstag mit. „Mit Uli verlieren wir einen großen Kämpfer. Ich habe wenige Menschen kennengelernt, die sich mit so viel Leidenschaft in Auseinandersetzungen geworfen haben“, sagte DBB-Chef Volker Geyer. Silberbach habe sich nicht nur für den öffentlichen Dienst eingesetzt, „sondern darüber hinaus, für das große Ganze“. Den DBB-Chefposten hatte der gelernte Verwaltungsfachangestellte Silberbach 2017 übernommen und erst vor Kurzem wegen seiner Erkrankung niedergelegt.