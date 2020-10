Von Annette Zoch

Die Heiligen Drei Könige dürfen zu diesem Weihnachtsfest nicht anreisen, zumindest nicht in die evangelische Münstergemeinde in Ulm. Das hat nichts mit Corona zu tun und nichts mit - welch Analogie! - einem Beherbergungsverbot bei der Familie, die einst selbst keine Herberge fand. Sondern mit der Rassismusdebatte im Jahr 2020.

Das Problem ist aus Sicht von Dekan Ernst-Wilhelm Gohl die Figur des Melchior, 1923 geschnitzt vom Ulmer Künstler Martin Scheible. Dessen Melchior hat dicke, wulstige Lippen, eine unförmige Gestalt und einen Goldring am nackten Fuß. Aus heutiger Sicht sei diese Darstellung "eindeutig als rassistisch anzusehen", sagte Gohl und entschied, die Könige in diesem Jahr ganz aus der Krippe zu verbannen. Man habe damit einer Debatte während der Feiertage vorgreifen wollen, sagte Gohl - und erntete sie dafür nun zehn Wochen vor Weihnachten.

Es hagelte wütende Briefe und Kommentare im Internet, die AfD wetterte gegen die "übertriebene politische Korrektheit der evangelischen Kirche". Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland lobte hingegen das Vorgehen der Münstergemeinde: "Es zeigt, dass es inzwischen einen konsequenteren Umgang mit Rassismus gibt." Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sagte, die Heiligen Drei Könige seien "Teil der Faszination der Weihnachtsgeschichte. Für mich ist entscheidend, ob mit der Darstellung unterschiedlicher Hautfarben implizit oder explizit unterschiedliche Wertigkeiten zugeschrieben werden".

Die Kirche sei kein Museum, sagt der Dekan

Der baden-württembergische Landesbischof Frank Otfried July sprach sich dafür aus, den Melchior künftig mit einem erklärenden Kommentar zu versehen. Genau das aber will Gohl nicht: Die Kirche sei eben kein Museum, in dem man Werke mit Schautafeln einordnen könne, schreibt er in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief. "Eine Kirche ist ein Ort des Gebets. Wenn wir eine Krippe zeigen, so soll sie zur Meditation und dem Lob Gottes anleiten." Natürlich solle es schwarze Menschen an der Krippe geben - nur eben nicht klischeehaft dargestellt.

In der Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium ist übrigens nirgends die Rede von Hautfarben, sondern von "Weisen aus dem Morgenland". Martin Luther übersetzte so das griechische Wort "Magoi", Magier - vermutlich handelte es sich bei ihnen um persische Astrologen. Sie repräsentierten Herrscher fremder Völker, die gemäß der Verheißung des Propheten Jesaja kamen, um dem Messias zu huldigen. Erst im Frühmittelalter wurden aus den Weisen drei Könige mit unterschiedlichen Hautfarben: als Bild dafür, dass Gott für alle Menschen Mensch geworden ist. Das Lukas-Evangelium kommt sogar ganz ohne pilgernde Royals aus.

Das katholische Sternsinger-Hilfswerk empfiehlt schon länger, dass sich Kinder nicht mehr schwarz schminken sollen: Die Gleichsetzung von Hautfarbe und Herkunft gehe heute nicht mehr auf. "Wir glauben, dass der ursprüngliche Sinn der Tradition besser deutlich wird, wenn Kinder als Sternsinger so gehen, wie sie eben sind: vielfältig in ihrem Aussehen."