Die Ukraine hat Geheimdienstkreisen zufolge bei einem Drohnenangriff ein großes Waffenlager in der westrussischen Region Twer zerstört. In dem Depot in der Stadt Toropez seien Raketen, Lenkbomben und Artilleriemunition gelagert gewesen, teilte ein Mitarbeiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU mit. Es habe eine sehr starke Detonation gegeben und danach habe sich ein Feuer über eine Fläche von sechs Kilometern ausgebreitet.

Videos und Bilder zeigten eine riesige Feuerkugel, die hoch in den Nachthimmel schoss, und Detonationen, die über einen See in der Region hallten, die nordwestlich von Moskau liegt und nicht weit von der Grenze zu Belarus entfernt ist. Die örtlichen Behörden in Twer bestätigten einen Drohnenangriff und das Feuer, machten aber keine Angaben darüber, was brannte. Die Feuerwehr versuche, den Brand einzudämmen, teilte Regionalgouverneur Igor Rudenj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden. Über Opfer gab es keine Informationen.

Die Kleinstadt Toropez mit etwas mehr als 11.000 Einwohnern ist laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA aus dem Jahr 2018 Standort eines russischen Arsenals zur Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff.