Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums sechs ukrainische Drohnen auf dem Weg zur Halbinsel Krim zerstört. Am Sonntagmorgen habe die Luftabwehr Drohnenangriffe vor der westlichen, nordwestlichen und östlichen Küste der Krim gestoppt, teilte das Ministerium laut Staatsagentur Tass mit. Darüber hinaus sei ein Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt worden. Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, Rettungsdienste seien im Einsatz. Nach ukrainischen Angaben beschoss Russland wiederum landwirtschaftliche Einrichtungen in der Region Odessa mit Drohnen und Raketen. Die Regierung in Kiew teilte mit, dass erstmals seit der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland zwei Frachter auf dem Weg zu ukrainischen Häfen seien. Die beiden Schiffe nutzen dazu einen temporären Korridor durch das Schwarze Meer und sollten Getreide für afrikanische und asiatische Märkte laden.