Knapp eine Woche nach den gewalttätigen Protesten und Krawallen bereitet sich Frankreich auf das nun kommende Wochenende vor – mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften und massiven Polizeieinsätzen.

In Deutschland fragt man sich, ob die Welle der Wut aus dem Nachbarland herüberschwappen könnte und in welcher Form. Für den 31. Oktober hat eine Organisation mit dem Namen „Gen Z regelt“ zu bundesweiten Protestaktionen aufgerufen. Wer dahintersteckt und was die Sicherheitsbehörden für Deutschland erwarten, erklärt Roland Preuß.

Unsere Italien-Korrespondentin Elisa Britzelmeier hat sich derweil auf den Weg nach Valmontone gemacht, eine Kleinstadt im Latium, 50 Kilometer südlich von Rom. Dort blockieren Lastwagenfahrer die Autobahnausfahrt, wie an so vielen italienischen Orten derzeit, sie streiken schon seit Tagen und Wochen wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten – es sind nicht nur die jungen Europäer, die derzeit ihre Unzufriedenheit auf die Straße tragen. Elisa Britzelmeier erzählt eine Geschichte von Menschen, die das Gefühl haben, um ihre Würde kämpfen zu müssen.

Eine ganz andere, sehr berührende Reportage hat Michaela Schwinn recherchiert: Sie handelt von Lukas, der wie Elon Musk und Greta Thunberg die Diagnose Autismus bekommen hat. Anders als der Tesla-Gründer und die Klima-Aktivistin, die ihren Autismus einmal als „Superkraft“ bezeichnete, ist Lukas allerdings auf die Hilfe anderer angewiesen und spricht mit 25 fast noch immer kein Wort. Die gleiche Diagnose, verschiedene Welten. Warum das ein Problem ist, erklärt diese Geschichte.

Was heute wichtig ist

Trump: Musk hat Starlink-Zugang für Ukraine wiederhergestellt. US-Präsident Trump behauptet, der Unternehmer Elon Musk habe die Drosselung aufgehoben. Warum, will er nicht sagen. „Ob ich angerufen habe oder ob jemand anderes angerufen hat, spielt keine Rolle“, sagte er in Washington. Gestern Abend aber hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij weiter Probleme mit dem Netzwerk beklagt. Zum Artikel

CSU-Parteitag: Brandmauerversprechen erneuern. Anders als die Schwesterpartei CDU freut sich die CSU derzeit über ihre Umfragewerte: 37 bis 38 Prozent der Bayern würden sie wählen. Auf dem Parteitag bringt die CSU gleich zwei Leitanträge ein, einer spricht sich gegen die Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei aus. Am Wochenende geht es aber auch um eine andere Frage: Wird Landtagspräsidentin Ilse Aigner die nächste Bundespräsidentin? Zum Artikel

Stromsteuer-Pläne: Wie die Schuldenbremse Merz ausbremst. Wegen des Wirtschaftswachstums hat die Bundesregierung im kommenden Jahr rund vier Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Das Geld, das übrig ist, wird allerdings darauf verwendet, weniger Schulden aufzunehmen. So will es die Schuldenbremse. Für das Versprechen, die Stromsteuer zu senken, hat Merz keine finanziellen Spielräume. Zum Artikel

So stellt Iran sich auf neue US-Angriffe ein. Die Trump-Regierung plant offenbar neue Bombardements nach den Zwischenwahlen. Teheran wiederum droht mit „kreativen“ Arten der Kriegsführung in der Straße von Hormus – aber ganz anders als bisher. Zum Artikel

EXKLUSIV EU-Ermittler untersuchen Beraterverträge der Europäischen Volkspartei. Als der CSU-Politiker Manfred Weber EVP-Chef wurde, berieten zwei Griechen mit Verbindungen zur Regierung in Athen die Partei – für auffällig viel Geld. Jetzt interessiert sich die Staatsanwaltschaft dafür. Sie geht dem Verdacht nach, es könnten EU-Gelder falsch verwendet worden sein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Digitale Bildung: Was Deutschland von Australien lernen kann. Deutschlands Fokus auf Hosting und Datenschutz lässt im Bildungssysteme grundlegendere Fragen offen, etwa wozu KI in Schulen dient, schreibt die ehemalige Obama-Beraterin Beth Noveck in ihrem Gastbeitrag. Am Beispiel Australien erklärt sie, was Deutschland besser machen kann. Auch wichtig: Nach dem PHP-Cybervorfall gibt es noch keine Entwarnung. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Immer mehr Leercontainer: Was die Rückläufe über das EU-China-Defizit aussagen. Während Schiffe aus China Autos, Batterien und Maschinen bringen, kehren immer mehr Container leer nach Asien zurück. Im Großhafen Antwerpen-Brügge stieg der Umschlag leerer Container um fast zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist nicht nur ein Indiz für das riesige Handelsdefizit der EU mit China, sondern auch schlecht für Reeder und Häfen. Zum Briefing