Am Montagvormittag ist schon einiger Betrieb im „Ukrainischen Haus“ in Warschau. Ältere Frauen und ein Mann warten auf einen Beratungstermin. In einem Raum mit eng gestellten kleinen Tischen mit halbhohen grauen Trennwänden sitzen Berater im Gespräch. „Ach, heute ist es ruhig“, sagt Tetiana Chukhriienko-Lipnitska. „Wenn viel los ist, stehen die Leute die ganze Treppe bis ins Erdgeschoss hinunter.“ Das Unterstützungszentrum im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses bietet Ukrainern in Polen Hilfe mit der Aufenthaltsberechtigung oder beim Beantragen von Renten, wenn sie einen Arzt bezahlen müssen oder auch, wenn die Kinder in der Schule gehänselt werden.