Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will bei einem Besuch in der Ukraine deutsche Hilfe bei der Versorgung von Verletzten anbieten. Dies kündigte der SPD-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk an. Dabei gehe es einerseits um Behandlungen in Deutschland, aber auch um die Versorgung Verletzter in dem kriegsgeplagten Land selbst. Lauterbach hatte am Mittwochabend kurzfristig angekündigt, dass er auf Einladung der ukrainischen Regierung an diesem Donnerstag in die Ukraine reisen werde. Über das genaue Programm war zunächst nichts bekannt. Auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir reist auf Einladung seines Amtskollegen in die Ukraine. Er wolle damit seine Solidarität mit der Ukraine zeigen, aber auch den dortigen Landwirten Respekt zollen, sagte er. Geplant ist unter anderem der Besuch mehrerer Betriebe.