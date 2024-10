Ukraine:Wenn die Kräfte schwinden

Viele Soldaten sind alt, ausgelaugt oder Alkoholiker, andere desertieren: Präsident Selenskij hat enorme Probleme, die Kampfbereitschaft der Armee zu erhalten. Hinzu kommt eine bis in oberste Behördenetagen reichende Korruption. Wie lange steht die Ukraine das noch durch?

Von Florian Hassel, Belgrad

Außerhalb westlicher Hauptstädte und Verteidigungsministerien dürfte kaum jemand wissen, wer Anatolij Barhylewitsch ist. Doch der 55 Jahre alte ukrainische General hat eine zentrale Aufgabe: In Washington hat der Chef des Generalstabs der ukrainischen Armee gerade den US-Kollegen im Pentagon und dem Verteidigungsminister und im Weißen Haus den Mitarbeitern von US-Präsident Joe Biden erläutert, wie sich sein Chef, Präsident Wolodimir Selenskij, den weiteren Verlauf des Krieges vorstellt. Des Generals Mission ist umso wichtiger, nachdem Präsident Biden seine Teilnahme am eigentlich für Samstag geplanten Ramstein-Gipfel wegen des Hurrikans in Florida abgesagt hatte und das Treffen daraufhin verschoben wurde.