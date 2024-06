Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird den insgesamt mehr als 2000 Teilnehmern der von der Bundesregierung in Berlin ausgerichteten Ukraine -Wiederaufbaukonferenz aus eigener Anschauung berichten können, worum es gerade vordringlich geht. Drei Wochen ist es her, da stand sie in der von Ruß geschwärzten Turbinenhalle eines Kohle- und Gaskraftwerks in der Nähe von Kiew. Es hatte etwa drei Millionen Menschen mit Strom versorgt, bevor die russische Armee es mit einer Salve von Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern zerstörte. Der ukrainischen Flugabwehr war schlicht die Munition ausgegangen.

Eigentlich sollte es bei der Konferenz, zu der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij für diesen Dienstag und Mittwoch eingeladen haben, um eine längerfristige Perspektive für die Ukraine gehen. Für den Wiederaufbau sollen, wie es aus Regierungskreisen in Berlin heißt, vor allem private Unternehmen und privates Kapital mobilisiert werden – aus öffentlichen Kassen allein ist der Bedarf nicht zu finanzieren. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer sei klar, dass der Wiederaufbau eine ständige Aufgabe sei, es keine Trennschärfe gebe zwischen Kriegsende und Wiederaufbau.

Rasche Hilfe für die Stromversorgung

Doch die Zusammenkunft im Messezentrum der Hauptstadt dürfte sich stärker als geplant auch um rasche Hilfen drehen, um vor allem einen Zusammenbruch der Stromversorgung des Landes zu verhindern. Seit Russland Präsident Wladimir Putin im März die massiven Angriffe auf die Energie-Infrastruktur befohlen hat, sind 9,2 Gigawatt an Erzeugungskapazität von Netz gegangen – nach Angaben aus Kiew ein gutes Drittel der noch verbliebenen Leistung.

Vor längerfristigen Beeinträchtigungen der Versorgung warnte Premier Denys Schmyhal vergangene Woche. Rollierende Abschaltungen und Stromsparen „werden für lange Zeit zu unserem Alltag gehören“, sagte er in Kiew. Für die Menschen in der Ukraine hätte ein Zusammenbruch des Stromnetzes im Winter noch gravierendere Folgen: Auch die Wärme und Wasserversorgung funktionieren vielerorts ohne Elektrizität nicht. Die Gesamtschäden beziffert eine Studie der Kiewer Wirtschaftshochschule KSE auf 52 Milliarden Euro.

War die Konferenz, an deren Organisation neben dem Auswärtigen Amt und dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit auch Kanzleramt, Wirtschafts-, Gesundheits- und Finanzministerium beteiligt sind, ausdrücklich nicht als Geberkonferenz gedacht, werden dennoch zahlreiche Zusagen und die Unterzeichnung von Absichtserklärungen erwartet.

So werden die USA ein Paket von 824 Millionen Dollar für den Energiesektor in der Ukraine bereitstellen. Das kündigte die Sonderbeauftragte von US-Präsident Joe Biden für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine, Penny Pritzker, am Montag in Berlin an. Sie betonte ähnlich wie die Bundesregierung, dass der Wiederaufbau in der Ukraine auch inmitten des Krieges vorangetrieben müsse. Zugleich räumte sie ein, dass es nur dann gelingen werde, private Unternehmen für Investitionen zu gewinnen, wenn die Ukraine ihre Infrastruktur gegen die russischen Luftangriffe wirksam schützen können.

Entsprechend dürfte auch Präsident Selenskij zum wiederholten Mal an die Unterstützer der Ukraine appellieren, seinem Land mehr Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, wenn er am Vormittag zusammen mit Kanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Konferenz eröffnet und später am Dienstagnachmittag vor dem Bundestag spricht.

Auch mittelständische Unternehmen sollen sich engagieren

Zu den Zielen der Bundesregierung gehört es, mittelständische Unternehmen zu bewegen, sich in der Ukraine zu engagieren. Ähnlich den vom Wirtschaftsministerium angebotenen Investitionsgarantien soll auf der Konferenz deshalb über Versicherungsmechanismen gegen Kriegsschäden beraten werden.

Zudem soll der existierende Business Development Fund weiterentwickelt werden zu einer Institution, die der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ähnelt. Berufsausbildung und die Förderung von Frauen stehen ebenfalls auf der Agenda – ihnen kommt eine besondere Rolle beim Wiederaufbau zu, da viele Männer an der Front kämpfen. Am Mittwoch stehen dann Partnerschaften zwischen Städten und Kommunen im Zentrum, von denen bereits mehr als 200 bestehen.

Erwartet werden mehr als 600 ukrainische, deutsche und internationale Vertreter von Unternehmen sowie jeweils eine ähnliche Zahl an Teilnehmern zum einen aus der Zivilgesellschaft, Städten und Kommunen und zum anderen von Regierungen und internationalen Organisationen.

Überschattet wird die Konferenz durch die Ankündigung des Chefs der staatlichen Agentur für Wiederaufbau in der Ukraine, Mustafa Najjem, von seinem Amt zurückzutreten. Er begründete den Schritt unter anderem damit, dass ihm die mit zahlreichen Ministern in Berlin vertretene Regierung von Präsident Selenskij die Teilnahme verwehrt habe.

Die Wiederaufbau-Konferenz in Berlin ist der Auftakt für weitere Treffen in den nächsten Tagen: Am Donnerstag und Freitag werden die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in Italien über die Unterstützung der Ukraine beraten. Thema dürfte dort unter anderem die Frage sein, ob die Ukraine im Westen eingefrorenes russisches Staatsvermögens nutzen kann, um Krieg und Wiederaufbau zu finanzieren. Derzeit hat sie nur auf die erwirtschafteten Zinserträge Zugriff.

Friedenskonferenz in der Schweiz

Am Wochenende folgt dann die von der Schweiz auf Bitten Selenskijs ausgerichtete Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock, an der laut Bundespräsidentin Viola Amherd etwa 90 Delegationen teilnehmen wollen. Die USA werden mit Vizepräsidentin Kamala Harris und Sicherheitsberater Jake Sullivan vertreten sein, die Bundesregierung durch Kanzler Scholz.

Russland ist nicht eingeladen zu dem Treffen, das eine eng umrissen Agenda hat, nach Vorstellungen der Schweiz und der Ukraine aber eine Grundlage für einen Friedensprozess schaffen soll. China hat die Einladung ausgeschlagen. Als ein Maßstab für den Erfolg gilt eine hochrangige Beteiligung von anderen Staaten aus Afrika, Lateinamerika und Asien, die den russischen Angriffskrieg nicht in der gleichen Weise verurteilen, wie die EU oder die USA.