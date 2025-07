Die „ultimative Voraussetzung“ für den nachhaltigen Wiederaufbau fehle noch, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Konferenz zur Unterstützung der Ukraine. Gerade deshalb geht es in Rom nicht nur um zivile Hilfen.

Von Sebastian Gierke und Henrike Roßbach, München, Rom

Unter dem Eindruck der jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine haben sich am Donnerstag in Rom die Vertreter von 20 Regierungen und mehr als einhundert Unternehmen zur dritten Wiederaufbaukonferenz für das vom Krieg versehrte Land getroffen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte zum Auftakt, seine Botschaft an den russischen Machthaber Putin laute: „Wir geben nicht auf.“ In Richtung des US-Präsidenten Donald Trump sagte er: „Bleib’ bei uns!“ Die USA und Europa stünden auf derselben Seite der gemeinsamen Geschichte und strebten eine stabile Weltordnung an. Den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico wiederum forderte er auf, seinen Widerstand gegen das 18. EU-Sanktionspaket gegen Russland aufzugeben.