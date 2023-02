Von Daniel Brössler, Berlin

Die Liste wird immer länger. Allein in der vergangenen Woche sind ein Öltank in der Region Kirowohrad, zwei Schulen und ein Krankenhaus in der Region Dnipropetrowsk, ein Handelshafen in der Region Cherson sowie in der Region Charkiw mehrere medizinische Einrichtungen hinzugekommen, und selbst das sind auch nur ein paar Beispiele. Die russische Armee zerstört systematisch die zivile Infrastruktur in der Ukraine und vergrößert so neben dem Leid der Menschen ein zentrales Problem der Führung in Kiew - die immer höher werdende Rechnung für den Wiederaufbau. Bei einer Wiederaufbaukonferenz im Berlin im Oktober hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gesagt, der beste Wiederaufbau sei der, "der gar nicht erst benötigt wird". Vier Monate später ist klar, dass trotz aller Unterstützung der Luftabwehr die Spur der russischen Verwüstung immens bleibt.