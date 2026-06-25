Seit dem frühen Morgen schrillen die Polizeisirenen durch Danzig, ein Staatschef nach dem anderen muss offenbar mit möglichst viel Lärm zur Amber Expo gebracht werden, dem Bernstein-Messegelände, wo am Vormittag die Ukraine Recovery Conference eröffnet wird. Delegationen aus 70 Ländern sind angekündigt. Diese Wiederaufbaukonferenzen haben in jedem Jahr seit der russischen Vollinvasion in die Ukraine stattgefunden. Nun erstmals in Polen, in der eher beschaulichen Heimatstadt von Ministerpräsident Donald Tusk und in der Geburtsstadt der Solidarność – jener Gewerkschaft, mit deren Gründung der friedliche Wandel hin zur Demokratie im Ostblock begann.