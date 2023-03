Die Ukraine hat den ersten Jahrestag der Befreiung der Stadt Butscha begangenen, in der russische Soldaten ein Massaker an Zivilsten angerichtet haben sollen. Butscha sei "ein Symbol für die Gräueltaten" der Besatzungsarmee, erklärte Präsident Wolodimir Selenskij am Freitag in den sozialen Medien. "Wir werden niemals verzeihen. Wir werden jeden Täter bestrafen", fügte er hinzu. Mehr als 175 Menschen seien in Massengräbern und Folterkammern gefunden, 9000 russische Kriegsverbrechen gezählt worden. "Seit 365 Tagen ist es wieder eine freie ukrainische Stadt", sagte Selenskij. In Butscha gibt es den Tag über Gedenkveranstaltungen. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Nachmittag per Videobotschaft zugeschaltet.