Wegen des Skandals um den Kauf überteuerter Lebensmittel für Soldaten in der Ukraine wurde auch der Direktor der Einkaufsabteilung im Verteidigungsministerium entlassen. Das teilte in der Nacht zum Mittwoch Anastassija Radina mit, Chefin des Anti-Korruptionsausschusses im Parlament. Zuvor war Vizeverteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow zurückgetreten. Minister Olexij Resnikow berichtete laut Radina dem Parlament von "Fehlern" in einigen Verträgen, die korrigiert würden. Die Verträge seien aber noch nicht in Kraft gewesen. Am Dienstag gab es in der ukrainischen Führung mehrere Entlassungen. Hintergrund sollen Bestechung und Korruption sein.