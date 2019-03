31. März 2019, 19:19 Uhr Ukraine Komiker Selensky führt bei Präsidentenwahl

Bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine liegt der Komiker und Schauspieler Wolodymyr Selensky Nachwahlbefragungen zufolge vorn.

Mit 30,4 Prozent ist er deutlich vor Amtsinhaber Petro Poroschenko, der nur 17,8 Prozent der Wähler überzeugen konnte.

Die beiden müssen jetzt in einer Stichwahl gegeneinander antreten.

Von Florian Hassel

Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine liegt der Schauspieler Wolodymyr Selensky Nachwahlbefragungen zufolge vorn. Selensky kommt demnach auf 30,4 Prozent, Amtsinhaber Petro Poroschenko folgt auf Platz zwei mit 17,8 Prozent.Umfragen zufolge hatten drei Kandidaten eine Chance auf das Präsidentenamt: Amtsinhaber Petro Poroschenko, Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und der Satiriker Selensky.

Am Sonntag zeichnete sich eine rege Beteiligung ab: Nach offiziellen Angaben hatten bis zum Nachmittag landesweit etwa 45 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 waren es zu diesem Zeitpunkt erst 40 Prozent gewesen. Neben der Frage der Wahlbeteiligung stand die nach Stimmenkauf und Manipulationen im Mittelpunkt. Innenminister Arsen Awakow zufolge gibt es Hunderte Anzeigen zu versuchtem Stimmenkauf sowohl durch Poroschenkos, als auch Timoschenkos Wahlkämpfer.

Schon per Amt aber hat der Präsident mehr Möglichkeiten der Wahlbeeinflussung. Im März begann die Regierung mit Sonderzahlungen an Rentner und an vier Millionen Haushalte als angebliche Entschädigung für erhöhte Gas- oder Strompreise. Der Generalstaatsanwalt der Ukraine, der gesetzeswidrig an Wahlveranstaltungen Poroschenkos teilgenommen hatte, eröffnete mehrere Verfahren gegen dessen Konkurrenten.

Bereits vor dem Wahltag gab es Hinweise auf Manipulation

In der Millionenstadt Dnipro, dessen Bürgermeister wie andere Stadtoberhäupter und Gouverneure Poroschenko unterstützt, soll allen Verwaltungsteilen und städtischen Unternehmen befohlen worden sein, Listen der Beamten und Angestellten samt Familienangehörigen vorzulegen - und Kuratoren zu benennen, die für die Abstimmungsergebnisse ihrer Untergebenen geradestehen, berichtete ein Aktivist der Kyiv Post.Ein traditionelles Mittel der Wahlkontrolle sind Fotos ausgefüllter Stimmzettel, die per Smartphone an Kuratoren geschickt werden.

Das Komitee ukrainischer Wähler hatte bereits vor dem Wahltag darüber berichtet, dass die Stimmabgabe von etwa 800 000 Rentnern, Behinderten und Kranken, die zu Hause abstimmen, manipuliert werden sollten. Besorgnis erregte auch die Meldung, die Zentrale Wahlkommission habe 263 000 Stimmzettel, die eigentlich für die Stichwahl am 21. April vorgesehen waren, für den Einsatz am Sonntag eingeteilt, ohne Gründe dafür zu nennen.

Recherchen des Infodienstes Biho zufolge sollen zudem Wahlkämpfer des Präsidenten über Tarnfirmen Ukrainern als angeblichen Agitatoren jeweils umgerechnet gut 32 Euro zahlen. "Faktisch handelt es sich um Stimmenkauf", sagt der Parlamentarier Serhij Leschtschenko. "In gewisser Weise ist diese Wahl gestohlen worden, bevor sie überhaupt stattgefunden hat."