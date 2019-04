21. April 2019, 19:08 Uhr Präsidentschaftswahl in der Ukraine Komiker Selensky gewinnt laut Prognosen Stichwahl

Wolodymyr Selensky hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine laut Prognosen klar gewonnen.

Selensky kann mit rund 73 Prozent der Stimmen rechnen.

Amtsinhalber Petro Poroschenko räumte seine Niederlage ein.

Wolodymyr Selensky hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in der krisengeschüttelten Ukraine laut Prognosen klar gewonnen. Der prowestliche 41-Jährige kann mit rund 73 Prozent der Stimmen rechnen, wie ukrainische Fernsehsender am Sonntag unter Berufung auf mehrere Meinungsforschungsinstitute in Kiew berichteten.

Amtsinhaber Petro Poroschenko räumte seine Niederlage bereits ein. Er gratulierte seinem Herausforderer zum Sieg. "So gehört es sich. So ist es in demokratischen Ländern üblich", sagte Poroschenko vor seinen Anhängern. Zugleich betonte er: "Ich werde weiter in der Politik bleiben und für die Ukraine kämpfen". Der 53-Jährige rief seinen Anhängern zu, niemals aufzugeben.

Die Partei Poroschenkos hatte zuvor erklärt, nun die Parlamentswahl im Oktober in den Blick zu nehmen. "Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, um das Land zu verteidigen", sagte Poroschenko. Er warnte immer wieder vor einer russischen Aggression gegen sein Land. Er werde nun das Amt verlassen, aber den Kampf nicht aufgeben. "Der neue Präsident wird eine starke Opposition haben, eine sehr starke."

Rund 30 Millionen Wähler waren in der krisengebeutelten Ex-Sowjetrepublik zur Stimmabgabe aufgerufen. Die beiden Kandidaten hatten sich seit dem ersten Wahlgang vor drei Wochen einen hitzigen Wahlkampf geliefert. Dabei war es unter anderem zu Drogentests und einem turbulenten Rede-Duell im Kiewer Olympia-Stadion gekommen. Der amtierende Präsident Petro Poroschenko hatte dem Polit-Neuling Wolodymyr Selensky immer wieder dessen Unerfahrenheit und Populismus vorgeworfen. Selensky kritisierte hingegen, dass Poroschenko in fünf Jahren Amtszeit den Krieg im Osten des verarmten Landes nicht beendete und die Korruption zugenommen habe.

Der blutige Konflikt im Osten der Ukraine war eines der wichtigsten Wahlkampfthemen. Poroschenko war vor fünf Jahren mit dem Versprechen gewählt worden, den Krieg schnell zu beenden. Nach UN-Angaben sind bei den Kämpfen zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten bislang rund 13 000 Menschen getötet worden. Die Gefechte halten an. Die Umsetzung des 2015 unter anderem durch deutsche und französische Vermittlung vereinbarten Minsker Friedensplans liegt auf Eis.