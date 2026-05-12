Nach dem Auslaufen einer dreitägigen Waffenruhe haben Russland und die Ukraine wieder mit Drohnenangriffen begonnen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij machte Russland für das Wiederaufflammen der Kämpfe verantwortlich. „Russland hat sich dafür entschieden, die teilweise Stille zu beenden“, schrieb Selenskij auf X. „Über Nacht sind mehr als 200 Kampfdrohnen Richtung Ukraine gestartet worden.“ Die ukrainische Armee startete am Dienstag in den frühen Morgenstunden ebenfalls Drohnenangriffe auf den russischen Rückraum. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte offiziell, dass die sogenannte militärische Spezialoperation fortgesetzt werde. Von Samstag bis Montag hatte eine dreitägige Waffenruhe gegolten, die von den USA vermittelt worden war.