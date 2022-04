"Das ist auch für uns kein Tabu": Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beim Treffen mit ihrem lettischen Kollegen Edgars Rinkēvičs in Riga.

Kann Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern? Olaf Scholz und Annalena Baerbock trennt in dieser Frage vielleicht gar nicht so viel. Auf die Öffentlichkeit jedoch wirken sie sehr unterschiedlich - das zeigt die Reise der Außenministerin ins Baltikum.