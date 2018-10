15. Oktober 2018, 18:55 Uhr Ukraine Von Orange zu Marineblau

Julia Timoschenko meldet sich zurück auf der politischen Bühne. Sie will Präsidentin werden, in Umfragen liegt sie derzeit vorn.

Von Frank Nienhuysen

Allein steht sie auf der großen Bühne des Expo Centers, kein Pult, an dem sie sich festhalten könnte. Julia Timoschenko stützt sich auf die Karten in der Hand, ihre Notizen. Sie trägt ein marineblaues hochgeschlossenes Kleid, eine Brille mit sehr dunklem Rand, fast professoral wirkt die nüchterne Szenerie; die an die Wand geworfenen Schaubilder, das Vortragen von Zahlen und Bilanzen. Timoschenko versucht es wieder, diesmal mit einem anderen Image. Auf ihren stilbildenden, geflochtenen Haarkranz von einst verzichtet sie, moderner will sie jetzt wirken.

Der Auftritt Ende September im Expo Center, unter dem Motto "Der neue Kurs der Ukraine", ist so etwas wie ihr Entrée in den Wahlkampf. Im März will die ehemalige Regierungschefin Präsidentin der Ukraine werden und Petro Poroschenko ablösen. Sie war schon mehrmals politisch abserviert worden, nicht nur von ihren Gegnern, auch von den Wählern. Nun aber liegt sie in den Umfragen vorn.

Timoschenko hat anderthalb Jahrzehnte lang die ukrainische Politik mitgeprägt. Sie war für viele Ukrainer eine Heldenfigur während der Orangenen Revolution 2004 gewesen, eine Politikerin mit aufpeitschendem Naturell. Zweimal war sie Ministerpräsidentin, aber sie zerstritt sich immer wieder sogar mit Verbündeten. Ihr Rivale Viktor Janukowitsch ließ sie wegen eines umstrittenen Gasdeals mit Russland inhaftieren, doch als der gestürzt wurde und Timoschenko, gezeichnet von der Haft, im Rollstuhl zum Kiewer Maidan gebracht wurde, da hatte sie noch einmal einen großen Auftritt. Bezüglich des Gasabkommens wurde sie rechtlich rehabilitiert, aber ihre Zeit schien doch vorbei zu sein. Bei der Präsidentschaftswahl vor vier Jahren kam sie gerade mal auf zwölf Prozent. Zuletzt war es recht still um sie geworden, obwohl sie immerhin Chefin der oppositionellen Vaterlandspartei Batkiwschtschina ist. Jetzt, mit 57, will sie sich innovativ zeigen und am liebsten die Ukraine umkrempeln.

"Wir werden das ganze System demontieren, das uns nicht erlaubt, angemessen zu leben", sagte sie forsch bei der Präsentation ihres Programms. Das Amt des Präsidenten will sie herabstufen, stattdessen eine parlamentarische Republik mit einem starken Kanzler als Chef der Regierung etablieren. Den Einfluss von Unternehmer-Clans möchte sie brechen, die Korruption bekämpfen, den Mittelstand fördern, das Gehalt von Lehrern erhöhen und, natürlich, die Steuern senken. Für etwas mehr als 20 Prozent reicht die Rezeptur bisher in den Umfragewerten, damit liegt sie deutlich vor Präsident Poroschenko. Der hat bei vielen Ukrainern ein Glaubwürdigkeitsproblem, seitdem ihm vorgeworfen wird, Reformen und den Kampf gegen Korruption zu verschleppen.

Julia Timoschenko versucht dies auszunutzen, spricht nun von Blockchain-Technologie und digitaler Regierungsführung, mit denen der Korruption der Garaus gemacht werden soll, als entstamme sie einer völlig unbedarften Generation, die nun endlich brechen will mit der alten. Vor allem in den ukrainischen Städten wirbt Timoschenko offenbar um eine neue urbane Klientel, denn ihre Stammwählerschaft war bisher meistens in den ukrainischen Provinzen zu finden, in den mittleren Städten und Dörfern. Einer der reichsten und einflussreichsten Männer der Ukraine, der Unternehmer und Medienbesitzer Igor Kolomojskij, dementierte bei Radio Swoboda zwar Gerüchte, dass er Timoschenko unterstütze, legte sich jedoch auf die Prognose fest, dass Poroschenko nicht noch einmal Präsident werde.

Ob Timoschenkos Kalkül aufgeht, wird allerdings von Beobachtern angezweifelt. Sie polarisiert doch sehr, und wer könnte mehr das Establishment verkörpern als Timoschenko, die seit anderthalb Jahrzehnten zwischen Regierung und Opposition pendelt? "Das alles ist kein realistischer ökonomischer Plan", zitiert die Ukrainska Prawda Wjatscheslaw Tscherkaschin vom Institut für sozialwirtschaftliche Entwicklungen. "Die Präsidentschaftskandidaten schlagen für das Land utopische Veränderungen vor und malen dabei leider schöne Bilder."