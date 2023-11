Israel will Anzeichen für verschleppte Geiseln in Kinderklinik gefunden haben. Im Keller des Krankenhauses wurden offenbar auch Waffen gefunden. Die Hamas spricht von falschen Vorwürfen. Der rechtsnationale, israelische Verteidigungsminister Joav Gallant meldet, die Terrororganisation habe "die Kontrolle in Gaza" verloren. Zum Liveblog

Spannungen an der Front im Norden nehmen zu. Im Grenzgebiet zu Libanon erzeugt die Hisbollah immer wieder Spannungen mit Drohnenangriffen, Granaten- und Raketenbeschuss. Bislang ist das vor allem als Drohgebärde verstanden worden, aber inzwischen gibt es im Norden Israels teilweise häufiger Luftalarm als im Süden. Immer dringlicher stellt sich die Frage, ob ein Zwei-Fronten-Krieg noch zu vermeiden ist. Zum Artikel

Armeesprecher Daniel Hagari: Der Mann, der Israel das Kriegsgeschehen erklärt (SZ Plus)

Wegen des Kriegs in Nahost: In der Türkei werden Ariel, Starbucks und Coca-Cola boykottiert

Was heute wichtig ist

CDU fordert Systemwechsel beim Bürgergeld3,25 Milliarden Euro mehr als geplant kostet die Sozialleistung allein in diesem Jahr. Wegen der hohen Kosten will CDU-Generalsekretär Linnemann striktere Regeln einführen. Es brauche "mehr Anreize für die Jobaufnahme". Jeder, der Sozialleistungen beziehe und arbeiten könne, solle spätestens nach einem halben Jahr einen Job annehmen oder gemeinnützig arbeiten. Zum Artikel

Künstliche Intelligenz auf Firmen und Branchen zuschneiden Chatbots, Bilderzeugungs-Programme und digitale Assistenten: Auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung klären Experten die grundsätzlichen Fragen der KI-Gesellschaft - zum Beispiel auch Wutausbrüche beim Kundendienst. Für den Philosophen Gabriel Markus ist die Angst vor KI nicht gerechtfertigt: Sie sei nicht nur weit von menschlicher Intelligenz entfernt, sie spiele gar nicht in derselben Liga. Zum Artikel

Unfallforscher beklagen Aggressivität auf Deutschlands Straßen. Mehr als 2000 Menschen ab 18 Jahren wurden zur Sicherheit im Straßenverkehr befragt. Das Ergebnis: "So ziemlich alles hat sich seit der letzten Befragung im Jahr 2019 verschlechtert", sagt Siegfried Brockmann, der Chef der Unfallforschung der Versicherer. Die Gründe sehen die Experten in der zunehmenden Dichte des Verkehrs - und darin, dass es im Straßenverkehr kaum direkte Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern gibt. Das führe dazu, dass die Menschen nicht einschätzen könnten, ob der andere mit Absicht handle oder nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Kliniken tricksen häufig bei Studien. Wollen Forschende die Wirksamkeit neuer Therapien untersuchen, müssen sie die Ziele ihrer Analyse zuvor genau festlegen. Üblicherweise durchlaufen die Studien eine rigide Planungs- und Prüfungsphase, bevor die erste Testperson aufgenommen ist. Doch häufig wird von diesen Vorgaben abgewichen. Eine Untersuchung zeigt: Bei 23 Prozent aller klinischen Studien, die zwischen 2009 und 2017 von deutschen Universitätskliniken registriert wurden, sind die Parameter, die man messen wollte, im Nachhinein geändert worden. Zum Artikel (SZ Plus)

Italiens rechte Regierung orientiert sich an Ungarns Familienpolitik. Die Geburtenrate in Italien liegt nur noch bei 1,24 Kindern - so niedrig wie in keinem anderen EU-Mitgliedsstaat. Derzeit gibt es im Land noch knapp 60 Millionen Einwohner, bis 2070 könnten nur noch 48 Millionen übrig sein. Ministerpräsidentin Meloni möchte gegensteuern - mit konservativer Familienpolitik und Methoden, die zuvor Viktor Orbán in Ungarn ergriffen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: