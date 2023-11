Von der Leyen zu Gesprächen mit Selenskij in Kiew. Auf der Agenda stehen der EU-Beitritt der Ukraine sowie finanzielle und militärische Hilfen für Kiew. Zum Artikel

Mindestens 128 Tote nach Erdbeben im Westen Nepals. Straßen in der hügeligen Provinz Karnali sind durch Erdrutsche blockiert, Hunderte wurden verletzt. Premierminister Pushpa Kamal Dahal fliegt mit einem Team der Armee ins Katastrophengebiet. Zum Artikel

Versorgung der Flüchtlinge bleibt ein Streitpunkt. Bund und Länder haben sich für ihr Gipfeltreffen am Montag viel vorgenommen. Im Kampf gegen irreguläre Migration sind sie sich schon weitgehend einig. Ein Thema aber könnte trotzdem noch für eine lange Nacht sorgen: Wo soll das Geld für die Versorgung der Flüchtlinge herkommen? Zum Artikel (SZ Plus)

Krise der Ampel - Ruf nach Groko wird lauter. Rund 25 Kommunal- und Landespolitiker der FDP haben den Ausstieg der Liberalen aus der Ampel gefordert, CSU-Chef Söder will eine große Koalition mit der SPD. Rein technisch wäre ein Koalitionswechsel auch ohne Neuwahl möglich. In der Geschichte der Bundesrepublik gab es nur wenige Koalitionsbrüche. Aber alle hatten ihr eigenes Drehbuch. Zum Artikel (SZ Plus)

Arbeitskräftemangel: Deutschland hat seine Dienstleister vergrault. Überall fehlt es an Menschen, die Busse fahren, Zimmer herrichten, Koffer wuchten und Haare schneiden. Und es betrifft nicht nur die Service-Branche, sondern nahezu alle Bereiche am Wirtschaftsstandort Deutschland. Jahr für Jahr gehen Deutschland Arbeitskräfte im Volumen einer Großstadtbevölkerung verloren. Zum Artikel (SZ Plus)

Europas Olivenbauern bangen um ihre Ernten. Das "grüne Gold" wird immer knapper, die Preise steigen auf dem Weltmarkt drastisch. An der italienischen Riviera rechnet man mit einem Rückgang von 80 Prozent. Schuld an dem Debakel ist das Klima, genauer: die starken Regenfälle im Mai und Juni. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in Nahost

So geht es den Menschen in Münchens Partnerstadt im Krieg. Täglich fliegen Raketen aus dem nahen Gazastreifen Richtung Be'er Sheva. Eine Psychologin, der Bürgermeister und die Mutter eines entführten Soldaten berichten, wie das Leben dort trotzdem irgendwie weitergeht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen