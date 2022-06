Krieg in der Ukraine:Vom Angriff in die Abwehr

Von Max Hägler, Lwiw

Er hat etwas mitgebracht, ein Souvenir, wenn man so will. Munition, die die russische Armee am Stadtrand vor Kiew zurückgelassen hat, rausgeballert aus Kalaschnikows. Jurij Fedorow schwenkt eine blaue Plastiktüte, in der es leise klimpert, greift rein, zieht eine große Messingpatrone raus, und eine noch größere. Und, welche ist gefährlicher?