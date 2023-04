Swetlana Karpenko mit ihrer Tochter Anastasia in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Region Dnipro.

Von Florian Hassel, Sinelkowa

Kein Monat ihres Lebens hat sich so sehr in die Erinnerung von Swetlana Karpenko eingebrannt wie der März 2022: ein Monat, an dessen Ende Zerstörung, Flucht und ein verschwundener Sohn standen. Karpenko arbeitete als Buchhalterin am Krankenhaus 17 in ihrer Heimatstadt Mariupol.