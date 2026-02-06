Als die Maschine von Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Flughafen von Abu Dhabi landet, ist US-Unterhändler Steve Witkoff ist erst seit Kurzem weg. Mit Vertretern Russlands und der Ukraine hatte Donald Trumps Mann für alle Fälle zusammengesessen, dann flog er am Donnerstag weiter Richtung Oman zu Verhandlungen mit Iran. Zwischendurch hatte es so ausgesehen, als könnte es zu einer Begegnung mit Merz kommen. So aber blieb es beim eingespielten Verfahren: Was in den Verhandlungen für einen Waffenstillstand läuft, hören die Deutschen in erster Linie von der ukrainischen Seite.