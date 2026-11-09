Der rote Teppich ist ausgerollt, links und rechts steht die Republikanische Garde in ihrer blauen Uniform Spalier. Am Eingang des französischen Außenministeriums wartet Gastgeber Jean-Noël Barrot und begrüßt seine Gäste mit Handschlag. In Paris treffen sich die Außenminister der G-7-Staaten. Das Treffen sollte ursprünglich in Marseille stattfinden, wurde aufgrund der landesweiten Proteste aber kurzfristig in die Hauptstadt verlegt. Auf der Tagesordnung stehen nicht nur der Umgang mit künstlicher Intelligenz und die Lage im Nahen Osten, sondern auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und eine mögliche Lösung des Konflikts. Europa fordert dabei dringend mehr Klarheit und vor allem eines: mehr Mitsprache und einen Platz am Verhandlungstisch in Abu Dhabi.

Denn parallel zum Pariser Treffen laufen die Vorbereitungen für Friedensgespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort sollen ab Dienstag die Verhandlungen zwischen USA, Russland und der Ukraine wieder aufgenommen werden. Es ist das erste Mal seit Februar, dass trilaterale Gespräche stattfinden.

Nach der Wahlniederlage von Trumps Republikanern fragen sich alle, wohin der US-Präsident außenpolitisch steuert

In Paris heißt es nun: Vorfühlen. Schließlich ist auch der US-Außenminister Marco Rubio zu Gast. Es ist das erste Zusammentreffen der G 7, seit Trumps Republikaner bei den Zwischenwahlen eine schwere Niederlage erlitten haben. Seither fragt man sich nicht nur in Washington, wohin der US-Präsident seine verbleibende Amtszeit auch außenpolitisch steuert.

Einen ersten Hinweis hat Donald Trump bereits in der Nacht auf Montag gegeben. Der 80-Jährige bekräftigte in einem Interview der Sendung „60 Minutes“ auf CBS, dass er mit einem baldigen Ende des Krieges in der Ukraine rechne. „Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben“, sagte Trump. Auf die Frage, ob der russische Präsident Wladimir Putin den US-Präsidenten hinhalte, antwortete er: „Oh, das glaube ich nicht.“ Niemand sei Russland gegenüber härter gewesen als er, behauptet Trump.

Kritiker bemängeln jedoch schon lange, dass der US-Präsident dem russischen Machthaber deutlich näher stehe als der Ukraine oder Europa. US-Außenminister Rubio sagte vor seiner Abreise nach Paris, der Präsident spiele wahrscheinlich auf Fortschritte bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Europa an. Diese Garantien hätten in den Verhandlungen wiederholt eine Rolle gespielt. Der ukrainische Präsident Wlodomir Selenskij sagte zu diesen Gesprächen vergangene Woche bei seinem Besuch in Berlin: „Frieden muss würdig sein. Nur dann kann er stabil sein.“

Wadephul sagt, Europa brauche überhaupt keine neue Sicherheitsarchitektur

Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) wollte sich in Paris ein Bild davon machen, wie es mit den USA und den Verhandlungen weitergeht. Er tauschte sich dort mit Marco Rubio aus und sagte anschließend, dass man über die gemeinsame Verantwortung „für Frieden und Wohlstand“ gesprochen habe. Er habe in dem Gespräch mit dem US-Außenminister deutlich gemacht, dass die Europäer bei Verhandlungen über die Ukraine mit am Tisch sitzen müssten. Auf die Aussage des US-Präsidenten angesprochen, dass die Ukraine für einen Frieden möglicherweise Gebiet abtreten muss, sagte der CDU-Politiker, dass die Frage, unter welchen Bedingungen die Ukraine einem Frieden zustimmt, in Kiew entschieden werde „und nirgendwo sonst“. Voraussetzung sei jedoch, dass Moskau eine echte Einigungsbereitschaft zeige.

US-Präsident Donald Trump hat schon vor Beginn der Verhandlungen von einem „großen Abkommen“ gesprochen. Gemeint ist ein bislang wenig konkretisierter Friedensplan, der sowohl Europa als auch Russland umfassen soll. Dazu befragt, sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot, dass er die Details nicht kenne. Es verstehe sich aber von selbst, dass kein Abkommen, das Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsarchitektur hat, ohne die Europäer ausgearbeitet oder auch nur diskutiert werden könne.

Barrot sagte dem Sender RTL, dass Frankreich und Europa bei den anstehenden Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unter US-Vermittlung „vertreten“ seien. Französische Unterhändler würden in Abu Dhabi an diesen Gesprächen teilnehmen. Zu Details äußerte er sich jedoch nicht. „Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wer Frankreich bei dieser Gelegenheit vertreten wird“, sagte er. Die Europäer hätten klargemacht, dass keine Diskussion über die Zukunft des Kontinents an ihren Forderungen vorbeigehen könne. Auch die EU-Kommission hat inzwischen angekündigt, bei dem Ukraine-Treffen in Abu Dhabi teilzunehmen.

Doch diese Botschaft scheint im Kreml noch nicht angekommen zu sein. Aus Moskau hieß es, man sehe keine Teilnahme europäischer Vertreter an den Friedensgesprächen. Die Beratungen fänden in einem Dreierformat zwischen Delegationen aus Russland, der Ukraine und den USA statt, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow.