Russland hat die von Europäern und der Ukraine überarbeiteten US-Vorschläge für ein Ende des Krieges als nicht hilfreich bezeichnet. Der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow, sagte am Sonntag russischen Nachrichtenagenturen zufolge, diese würden „nicht die Möglichkeit verbessern, einen langfristigen Frieden zu erreichen“. Er habe die genauen Vorschläge jedoch noch nicht auf dem Papier gesehen. Uschakows Äußerungen erfolgten, nachdem sich Putins Vertrauter Kirill Dmitrijew am Samstag in Florida mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner getroffen hatte. Die Nachrichtenagentur RIA hatte zuvor gemeldet, Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge sei Putin zu Gesprächen mit Frankreichs Präsident Macron bereit, wenn es einen gegenseitigen politischen Willen gebe. Das Präsidialamt in Paris teilte daraufhin mit, in den kommenden Tagen werde die „beste Vorgehensweise“ ausgearbeitet.