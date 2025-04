Deutschland und etwa 40 weitere Staaten haben der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland langfristige Unterstützung zugesagt. „Wir haben heute erhebliche Fortschritte gemacht“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zum Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag. Laut EU-Außenbeauftragter Kaja Kallas haben die europäischen Länder in diesem Jahr 23 Milliarden Euro zugesagt. Die USA haben ihre Führungsrolle in der Gruppe seit dem Präsidentenwechsel von Joe Biden zu Donald Trump aufgegeben. Verteidigungsminister Pete Hegseth ließ sich aber zuschalten. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow sagte, es gebe weiterhin US-Unterstützung.