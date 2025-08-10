Vor seiner Präsidentschaft verkündete Donald Trump , der Krieg in der Ukraine könne innerhalb von 24 Stunden beendet werden. Seit einem halben Jahr ist er nun Präsident der Vereinigten Staaten. Der Krieg in Europa aber tobt weiter. Um möglichst bald einen Frieden in der Ukraine zu erreichen, hat Trump nun einen Gipfel mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin für den 15. August in Alaska angekündigt. Der Ausgang dieses Treffens ist offen – und doch liegt bereits im Vorhinein ein dunkler Schatten über dem Gespräch. Schließlich könnten die beiden in Alaska über die Zukunft Europas entscheiden. Doch für Europa selbst haben sie bislang keinen Platz am Tisch vorgesehen.

Zwar erwäge der US-Präsident laut Medienberichten zumindest, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij irgendwann auch einzuladen. Ein Sprecher des Weißen Hauses dämpfte jedoch die Erwartungen und erklärte, dass man sich derzeit vielmehr auf bilaterale Gespräche mit Putin konzentriere.

Die Tatsache, dass weder der ukrainische Präsident noch europäische Vertreter an den Gesprächen in Alaska teilnehmen werden, lässt Europa handlungsunfähig erscheinen. Aus einigen Hauptstädten ist indes zu hören, dass Europa im Hintergrund versucht, auf die USA einzuwirken – vor den Gesprächen mit Putin. In den vergangenen Tagen habe demnach eine Gruppe europäischer Partner im engen Kontakt mit den USA gestanden. Was in den Treffen jedoch besprochen wurde, bleibt bislang unklar. „Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen vor“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der ARD. Man hoffe und gehen davon aus, dass auch Präsident Selenskij, an diesem Treffen beteiligt werde.

Am Montag soll es ein EU-Außenministertreffen geben

Am Sonntag forderte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die Ukraine und die EU in ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Krieges einzubeziehen. Dies sei eine Frage der Sicherheit der Ukraine und ganz Europas, teilte sie mit. Für Montag kündigte sie zudem ein Treffen der EU-Außenminister an, um die nächsten Schritte zu besprechen. Damit schließt sie an eine gemeinsame Erklärung der Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien, Finnland sowie von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, die sie in der Nacht auf Sonntag veröffentlicht hatten. Darin fordern sie mehr Druck auf Russland zur Beendigung des Krieges in der Ukraine.

Donald Trump schien sich gut verstanden zu haben mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim denkwürdigen Treffen am 27. Juli in Schottland. Und den Zoll-Deal, den sie damals schlossen, konnte Trump eindeutig als einen Sieg für sich reklamieren. Das heißt aber nicht, dass der US-Präsident nun von der Leyen und die Europäische Union als weltpolitischen Akteur akzeptieren würde.

Ob die Kommission „beleidigt“ sei, nicht involviert zu sein in die Vorbereitungen des Treffens zwischen Trump und Putin, wurde vergangene Woche eine Sprecherin von der Leyens gefragt. Keineswegs, lautete die Erwiderung. In weltpolitischen Dingen ignoriert zu werden, ist die EU-Exekutive gewohnt. Nun versucht die Kommissionspräsidentin also, ihren Einfluss an der Seite der europäischen Staats- und Regierungschefs geltend zu machen, die es der Ukraine ermöglichen, ihre Souveränität und territoriale Integrität wirksam zu verteidigen.

Aus dieser gemeinsamen Erklärung wird deutlich: Die Europäer wollen nicht akzeptieren, dass durch die Gespräche zwischen Trump und Putin der Unterschied zwischen Opfer und Täter in dem Konflikt verwischt wird. „Wir bekräftigen, dass die unprovozierte und illegale Invasion Russlands in der Ukraine einen eklatanten Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen, die Schlussakte von Helsinki, das Budapester Memorandum und die wiederholten Zusagen Russlands darstellt“, steht in dem Papier. Zugleich unterstreichen die Europäer ihr „unerschütterliches Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Ukraine“.

Die europäischen Staaten fordern, dass vitale Interessen der Ukraine und Europas geschützt werden müssen

Die Europäer begrüßen Trumps Versuch, „das Töten in der Ukraine zu beenden“, wollen aber verhindern, dass dieser Versuch zulasten der Ukraine geht. „Wir sind bereit, diese Bemühungen diplomatisch zu unterstützen, indem wir unsere umfangreiche militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine, unter anderem durch die Arbeit der Koalition der Willigen, aufrechterhalten und restriktive Maßnahmen gegen die Russische Föderation aufrechterhalten und durchsetzen.“

Voraussetzung für ernsthafte Verhandlungen sei ein Waffenstillstand, oder zumindest eine bedeutende Verminderung der Kämpfe, heißt es in dem Papier. Trump hat vorab schon davon gesprochen, dass die Ukraine Gebiete abtreten müsse. Darauf scheinen die Europäer mit der Feststellung zu reagieren: „Der Weg zum Frieden in der Ukraine kann nicht ohne die Ukraine beschlossen werden. Wir halten weiterhin an dem Grundsatz fest, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen. Die derzeitige Kontaktlinie sollte der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein.“

Die Europäer legen Wert darauf, dass langfristig die „vitalen Interessen der Ukraine und Europas“ geschützt werden. Dazu würden „robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien“ gehören, „die es der Ukraine ermöglichen, ihre Souveränität und territoriale Integrität wirksam zu verteidigen“.