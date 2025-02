Es dürfte selten in Zeiten des Krieges sein, dass nach der Amtsübernahme durch die neue Regierung eines Verbündeten nicht der Regierungschef oder Verteidigungsminister bei dem bedrohten Alliierten vorbeischaut, sondern der Finanzminister. Und doch war es Scott Bessent, der neue US-Finanzminister, der am 12. Februar als erstes hochrangiges US-Regierungsmitglied in Kiew vorbeischaute. Er übergab Präsident Wolodimir Selenskij den Entwurf eines Übereinkommens, dessen Grundlage das Prinzip „Sicherheit gegen Rohstoffe “ sein soll.

Konkret heiß das: Die Ukraine soll US-Investoren Zugang zu Seltenen Erden und Metallen wie Titan und Lithium, Uran oder Gallium gewähren. Die wirtschaftlichen Verbindungen würden nach Verhandlungen mit Moskau und einem Ende des Krieges „einen Langzeit-Sicherheitsschirm für alle Ukrainer bilden“, so Bessent nach seinem Gespräch mit Selenskij. Der US-Zugang zu ukrainischen Rohstoffen sei lediglich Teil eines „größeren Friedensabkommens, das Trump vorschwebt“. Der ukrainische Präsident nannte das Gespräch mit dem US-Finanzminister „produktiv und konstruktiv. Für mich ist das Thema von Sicherheitsgarantien für die Ukraine sehr wichtig.“

In der Ukraine liegen sieben Prozent der nachgewiesenen Titan-Vorkommen weltweit

Wie die aussehen sollen, ist völlig ungewiss. Dagegen steht fest, dass die Ukraine in der Tat bei Mineralien, Metallen und Edelmetallen einiges zu bieten hat, wie ukrainische Geologen und Ministerien detailliert in öffentlich zugänglichen Dokumenten und Datenbanken beschreiben. Und auch der US-Handelskammer in der Ukraine (Am Cham) zufolge verfügt die Ukraine etwa über sieben Prozent der nachgewiesenen weltweiten Titan-Vorkommen (kritisch für die Autoindustrie, Luftfahrt oder Medizintechnik) und ein Drittel der Lithium-Reserven Europas – ein kritischer Rohstoff etwa für die Produktion von Batterien von Elektroautos.

Allein die Lithium-Reserven wurden von ukrainischen Geologen im Februar 2022 auf 500 000 Tonnen geschätzt. Das Weltwirtschaftsforum führte im Sommer 2024 noch viele weitere begehrte Bodenschätze auf, die in der Ukraine in großen Mengen vorhanden sind: Beryllium und Mangan, Uran oder Grafit, Nickel und Fluoride. Und auch an Edelmetallen wie Silber und Kupfer und an Metallreserven wie Blei, Zink oder Nickel hat die Ukraine viel zu bieten.

US-Präsident Donald Trump sagte dem Fernsehsender Fox News, er wolle im Austausch für die milliardenschwere US-Hilfe „Seltene Erden und weitere Dinge“ im Wert von 500 Milliarden Dollar. Die grundsätzliche Idee für einen Deal „Waffen und Sicherheit gegen Rohstoffe“ kommt indes nicht vom US-Präsidenten – sondern aus Kiew. Je wahrscheinlicher eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus wurde, desto mehr machten sich Präsident Selenskij und Regierungsfachleute Gedanken, wie eine weitere Unterstützung Washingtons zu erreichen sei. Selenskij sagte dem englischen Guardian, er habe die Seltene-Erden-Idee Trump zum ersten Mal bei einem Treffen in New York am 29. September 2024 präsentiert.

Der New York Times zufolge reichen derlei Gespräche, etwa auf Initiativen von US-Senator Lindsey Graham oder dem Milliardär Ronald Lauder hin, deutlich länger zurück. Ein Abkommen soll bereits zur Amtszeit von US-Präsident Joe Biden unterschriftsreif gewesen sein. Doch Kiew habe die Unterzeichnung hinausgezögert, um im Falle eines Wahlsieges Donald Trumps dem sich seiner Geschäftskunst rühmenden Politiker den Ruhm zu überlassen und es als seine Idee erscheinen zu lassen.

Wie genau ein Deal Rohstoffe gegen Sicherheit freilich aussehen soll, ist ungewiss. Einem Am-Cham-Dossier vom Januar zufolge kontrolliert Russland im von ihm besetzten Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes knapp zwei Drittel aller Kohlereserven, elf Prozent seiner Ölvorkommen und ein Fünftel des Erdgases, 42 Prozent seiner Metallvorkommen und ein Drittel der nun in den Brennpunkt geratenen Seltenen Erden wie etwa Lithium. Wenn es Moskau gelänge, das besetzte Land dauerhaft zu kontrollieren, „wird die Ukraine dauerhaft fast zwei Drittel seiner Vorkommen verlieren“, so die Am-Cham-Fachleute.

Und nach einer dauerhaften Kontrolle sieht es zunächst aus – und das im schlimmsten Fall nicht nur über die schon besetzten Gebiete. Russlands Präsident Wladimir Putin hat als Voraussetzung für die Aufnahme von Friedensverhandlungen mehrmals gefordert, die Ukraine müsse auch die heute noch von Kiew kontrollierten (doch auf dem Papier bereits von Russland annektierten) Gebiete der Regionen Luhansk und Donezk, Saporischschja und Cherson aufgeben. Kommt es weder beim offenbar bald bevorstehenden Gespräch zwischen Trump und Putin in Saudi-Arabien noch bei anderen möglichen Gesprächen zu einer Einigung, dürften Moskaus Truppen in diesen Gebieten gegen die personell stark unter Druck stehenden Ukrainer weiter vorrücken.

Moskau kann den militärischen Druck noch eine ganze Weile aufrechterhalten

Für Präsident Selenskij dürfte die Annahme dieser Forderung ebenso unannehmbar sein wie für andere ukrainische Politiker. Kürzlich brachte Selenskij die Idee eines Gebietstausches der seit August 2024 von ukrainischen Truppen kontrollierten Gebiete in der russischen Region Kursk im Tausch gegen russisch besetzte Gebiete vor – Kremlsprecher Dmitrij Peskow wies diese Idee am 12. Februar gegenüber der Staatsagentur Tass zurück und gab sich zuversichtlich, dass Moskaus Truppen die Ukrainer schon selbst aus der Region Kursk vertreiben würden.

Auch das angesehene Institut für Strategische Studien in London (IISS) schätzt, dass Moskau durchaus noch den militärischen Druck aufrechterhalten könne. Ohne eine Waffenpause gehe der Krieg mit hohen Verlusten auf beiden Seiten weiter, doch sei Russland der Ukraine überlegen. Putin habe „sowohl das Personal wie die Ausrüstung und die logistischen Ressourcen“, um den Krieg das gesamte laufende Jahr fortzusetzen, so IISS-Analyst Ben Barry. Auch das britische Militärforschungsinstitut Rusi hatte am 22. Januar festgestellt, dass Moskaus Wirtschaft deutlich besser dastehe als im Westen erhofft.