Trumps „28-Punkte-Plan“Das kommt einem Scheidungsantrag an Europa nahe

Wladimir Putin und Donald Trump (re.) bei ihrem Treffen in Alaska im August.
Wladimir Putin und Donald Trump (re.) bei ihrem Treffen in Alaska im August. (Foto: SERGEY BOBYLEV/AFP)

Donald Trump hat die Europäer bei seinem Friedensplan für die Ukraine nicht nur nicht einbezogen, die Inhalte widersprechen auch direkt ihren Sicherheitsinteressen. Und Kiew fordert er letztlich zur Kapitulation auf.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Der neue Friedensplan der USA für die Ukraine beginnt mit einem beruhigend klingenden Satz. „1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt werden“, heißt es dort. Definiert man Souveränität als die Möglichkeit eines Staats, frei, unabhängig und ohne äußere Einflüsse oder Zwänge Entscheidungen treffen zu können, dann ist das ziemlich genau das, wofür das von Russland überfallene Land seit fast vier Jahren kämpft.

Geschichte
:„Zu gewissen Zeiten ist die Ukraine tatsächlich übersehen worden“

Martin Schulze Wessel hat die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine erforscht. Ein Gespräch über verdrängte Kriegsschuld, Putins Ambitionen und Merkels fatale Lehren aus der Geschichte.

SZ PlusVon Moritz Baumstieger und Jens-Christian Rabe

