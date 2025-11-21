Der neue Friedensplan der USA für die Ukraine beginnt mit einem beruhigend klingenden Satz. „1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt werden“, heißt es dort. Definiert man Souveränität als die Möglichkeit eines Staats, frei, unabhängig und ohne äußere Einflüsse oder Zwänge Entscheidungen treffen zu können, dann ist das ziemlich genau das, wofür das von Russland überfallene Land seit fast vier Jahren kämpft.