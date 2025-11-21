Der neue Friedensplan der USA für die Ukraine beginnt mit einem beruhigend klingenden Satz. „1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt werden“, heißt es dort. Definiert man Souveränität als die Möglichkeit eines Staats, frei, unabhängig und ohne äußere Einflüsse oder Zwänge Entscheidungen treffen zu können, dann ist das ziemlich genau das, wofür das von Russland überfallene Land seit fast vier Jahren kämpft.
Trumps „28-Punkte-Plan“Das kommt einem Scheidungsantrag an Europa nahe
Lesezeit: 6 Min.
Donald Trump hat die Europäer bei seinem Friedensplan für die Ukraine nicht nur nicht einbezogen, die Inhalte widersprechen auch direkt ihren Sicherheitsinteressen. Und Kiew fordert er letztlich zur Kapitulation auf.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Geschichte:„Zu gewissen Zeiten ist die Ukraine tatsächlich übersehen worden“
Martin Schulze Wessel hat die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine erforscht. Ein Gespräch über verdrängte Kriegsschuld, Putins Ambitionen und Merkels fatale Lehren aus der Geschichte.
Lesen Sie mehr zum Thema