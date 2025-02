Am Tag nach dem Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin erreicht man Franz-Stefan Gady in Kiew. Der Militärexperte ist nach einem Besuch der Front im Osten der Ukraine zurück in der ukrainischen Hauptstadt.

Herr Gady, wie wurde die Nachricht von dem Telefonat zwischen Trump und Putin in Kiew aufgenommen?

Franz-Stefan Gady: Die Stimmung ist gemischt. Einerseits wollen die Ukrainer einen Waffenstillstand, einen Frieden – natürlich nicht unter jeder Bedingung. Andererseits ist die Angst groß, dass man vor vollendete Tatsachen gestellt wird.

Was genau möchten Trump und Putin mit ihren Gesprächen erreichen?

Die Amerikaner wollen den Krieg so schnell wie möglich beenden und das Problem, also das, was danach kommen soll, an die Europäer weitergeben. Die Russen wollen entweder die totale Kapitulation der Ukraine oder – und das wird oft unterschlagen in der Diskussion – sie wollen mit den Amerikanern grundsätzlich über eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur zu ihren Gunsten sprechen. Die Ukrainer werden aber einer Totalkapitulation nicht zustimmen. Das Land ist militärisch nicht besiegt. Deshalb ist die zweite Option wahrscheinlicher.

Das klingt nach einer gefährlichen Entwicklung für Europa.

Es ist eine sehr gefährliche Entwicklung, weil die Europäer nicht mit am Tisch sitzen und die USA bislang der Sicherheitsgarant für sie waren. Das zeichnet sich aber schon seit mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ab. Das ist keine Überraschung. Und trotzdem stehen wir jetzt in Europa entblößt da. Das ist ein Versagen der politischen europäischen Klasse im sicherheitspolitischen Bereich.

Sie sagen, die Ukraine ist militärisch nicht besiegt, aber die Lage an der Front ist doch schon seit einem Jahr miserabel. Sie waren gerade dort, im Osten.

Die Lage an der Front ist nicht katastrophal. Sie ist besser, als ich das erwartet hatte. Das hat mit dem außergewöhnlich warmen Winter zu tun, der den Einsatz von schweren mechanisierten Verbänden durch Russland erschwert hat. Zweitens hat die Ukraine eine sehr effektive Verteidigungsstrategie auf der taktischen Ebene. Sie setzt zum Beispiel Drohnen sehr wirksam ein. Und drittens haben die Russen in den vergangenen Monaten sehr hohe Verluste erlitten. Sie müssen sich deshalb gerade neu gruppieren. Die Intensität der russischen Offensive hat nachgelassen.

Im Westen wird immer wieder vor einem Kollaps der Front gewarnt.

Wenn man dort in den Gefechtsständen mit Soldaten und Offizieren spricht, merkt man: Das ist keine Armee, die unmittelbar vor einer Niederlage steht. In den nächsten Monaten ist ein Kollaps der Front unwahrscheinlich. Die Russen haben meiner Meinung nach nicht die militärischen Fähigkeiten, das gesamte Land zu überrennen oder zu besetzen.

Und wenn Trump die Hilfen für die Ukraine einstellt?

Wenn die USA keine Munition und keinen Waffen mehr liefern und auch sonst jede Art der militärischen Unterstützung einstellen, dann kann die Ukraine den Krieg in der jetzigen Form nicht fortsetzen, zumindest ein Teil der Front könnte kollabieren. Dann hätte Kiew die Wahl. Entweder man muss sich von einzelnen Frontabschnitten zurückziehen und sich konsolidieren. Oder man muss sich auf einen möglicherweise schlechten Deal einlassen. Und es könnte zu einem Waffenstillstand in den nächsten Monaten kommen. Nach den Ankündigungen von Trump und Putin gestern sind die Chancen darauf jedenfalls deutlich gestiegen.

Trump hat die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine öffentlich vom Tisch genommen und erklärt, das Land werde um Gebietsabtretungen nicht herumkommen. Warum? Das ist doch Verhandlungsmasse.

Das ist Ausdruck der Priorität der amerikanischen Sicherheitspolitik, die klar auf China beziehungsweise auf Ostasien liegt. Trump sieht die Ukraine als ein europäisches Problem. Die große Frage ist, was Europa jetzt macht.

Ja, was?

In der Ukraine ist die Furcht groß, dass die Europäer über den Kopf der Ukraine hinweg einen Deal mit Russland abschließen. Vor allem gegenüber Deutschland ist Skepsis vorhanden. Man fürchtet, dass Deutschland kein Sicherheitsgarant für die Ukraine sein wird, dass man nicht gewillt ist, europäische Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Und schaut man sich den Wahlkampf an, ist diese Furcht nicht unbegründet. Diese Dinge wurden nie wirklich debattiert. In Deutschland wird diese Frage seit Jahren auf die lange Bank geschoben. Doch auch Berlin kann sich jetzt nicht mehr hinter seinem militärischen Zwergenstatus verstecken.

Wäre Europa aktuell überhaupt in der Lage, starke Friedenstruppen zu entsenden?

Eine solche Operation im größeren Rahmen bräuchte mehrere Monate, wenn nicht sogar ein Jahr Vorbereitungszeit, je nach Größe und Charakter der Truppe. Dann müsste man klären, was die genaue Aufgabe einer solchen Truppe sein kann. Das eigentliche Problem ist aber die Mentalität im sicherheitspolitischen Bereich: Nämlich dass ohne die Amerikaner nichts geht. Die strategische Kultur in Europa muss sich ändern.

Der Kreml hat europäische Friedenstruppen in der Ukraine als „Eskalation“ bezeichnet. Sehen Sie aufseiten Putins überhaupt ernsthafte Verhandlungsbereitschaft?

Nein, die gibt es im Moment nicht, glaube ich. Selbst wenn verhandelt wird, wird Putin gleichzeitig versuchen, militärische Tatsachen zu schaffen. Die Russen werden in den kommenden Wochen weiter vorrücken. Schon im Oktober habe ich gesagt, dass Gespräche mit Trump künftig zur Strategie Putins gehören werden. Und das läuft jetzt genau nach seinem Plan: Die Ukraine und die Europäer links liegen lassen, allgemein über eine neue europäische Sicherheitsarchitektur sprechen, die Verhandlungen als schwierig darstellen und konkrete Ergebnisse so hinauszuzögern. Das ist Teil seiner hybriden Kriegsführung. So versucht er, die Einigkeit im Westen in Bezug auf die Ukraine zu zerstören und gleichzeitig auf dem Schlachtfeld Fortschritte zu erzielen.

Er hat gar kein Interesse an einem Waffenstillstand?

Ich glaube, wenn die Russen es nicht schaffen, in diesem Jahr wirklich größere operative Siege zu erringen und die Ukraine die Front im Großen und Ganzen halten kann, dann wird das Interesse an einer Fortsetzung des Kriegs von russischer Seite rapide abnehmen. Weil dann weitere militärische Operationen nur noch mit steigendem Aufwand, aber sinkenden Erträgen durchzuführen wären.

Auch Putin kann nicht ewig Krieg führen.

Genau. Wirtschaftlich wird Russland dieses Jahr gut durchstehen. Nächstes Jahr könnten aber Probleme auftreten und die Chancen steigen, dass Russland in einen Waffenstillstand einwilligt. Bis dahin müssten wir in Europa aber ein klares Verständnis davon haben, was die Ukraine uns wirklich uns wert ist, was sie für die europäische Sicherheit bedeutet und was wir bereit sind zu riskieren.