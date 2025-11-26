Wenn es dem Kreml darum geht, Kompromisslosigkeit zu signalisieren, ist Sergej Lawrow der richtige Mann. Als der russische Außenminister am Mittwoch nach Donald Trumps Plan für die Ukraine gefragt wurde, antwortete er lang und unversöhnlich: Moskau warte jetzt auf die amerikanische Version des vorläufigen Textes, sagte er, nachdem Ukrainer und Europäer einbezogen wurden. Und wenn darin der „Geist und Wortlaut des Abkommens von Anchorage missachtet werden“, sagte Lawrow, dann ändere das die Situation grundlegend. Soll heißen: Dann ist Moskau wahrscheinlich dagegen.