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Nato-Gipfel in AnkaraUnd dann sagt Trump den Satz, auf den Selenskij gewartet hat

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„Das ist doch wirklich cool, oder? So könnt ihr euch nicht beschweren, dass wir euch nicht genug davon geben.“ Präsident Trump (re.) beim Treffen mit Amtskollege Selenskij in Ankara.
„Das ist doch wirklich cool, oder? So könnt ihr euch nicht beschweren, dass wir euch nicht genug davon geben.“ Präsident Trump (re.) beim Treffen mit Amtskollege Selenskij in Ankara. Win McNamee/Getty

Auch als Trump ihn „Präsident Putin“ nennt, lächelt Wolodimir Selenskij. Der ukrainische Präsident hat dem US-Präsidenten auf dem Nato-Gipfel in Ankara ein wichtiges Versprechen entlockt.

Von Sebastian Gierke

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Wolodimir Selenskij lächelt. Lächelt über all die Fehler, die verbalen Patzer, die teils zusammenhanglosen Sätze seines Gegenübers hinweg. Lächelt, als Donald Trump ihn als „Präsident Putin“ anspricht. Zweimal. Und als er Iran „Islamistische Republik von Japan“ nennt.

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