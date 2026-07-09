Wolodimir Selenskij lächelt. Lächelt über all die Fehler, die verbalen Patzer, die teils zusammenhanglosen Sätze seines Gegenübers hinweg. Lächelt, als Donald Trump ihn als „Präsident Putin“ anspricht. Zweimal. Und als er Iran „Islamistische Republik von Japan“ nennt.
Nato-Gipfel in AnkaraUnd dann sagt Trump den Satz, auf den Selenskij gewartet hat
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Auch als Trump ihn „Präsident Putin“ nennt, lächelt Wolodimir Selenskij. Der ukrainische Präsident hat dem US-Präsidenten auf dem Nato-Gipfel in Ankara ein wichtiges Versprechen entlockt.
Von Sebastian Gierke
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