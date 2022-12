Unerfüllte Wünsche: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (links) in Washington bei US-Präsident Joe Biden.

Präsident Joe Biden schaut mit klarem Blick auf das Gemetzel in der Ukraine. Der Einfluss der USA wächst. Was aber, wenn dieser Krieg militärisch nicht entschieden werden kann?

Von Stefan Kornelius

Der Heldenempfang auf dem Hügel in Washington hat nur wenige Stunden gedauert, dann wendeten sich die USA wieder den heimischen Problemen zu: einer Kaltfront über dem nordamerikanischen Kontinent und den Steuerschulden Donald Trumps. Die politische Kaltfront über Europa will gleichermaßen nicht weichen, selbst wenn - wie sich zumindest westliche Analysten sicher sind - Präsident Wladimir Putin den Krieg nicht mehr gewinnen kann.

Russlands Selbstbewusstsein und die geplante Demonstration der militärischen Wiedergeburt mündeten nach zehn Monaten in einen Ermüdungskampf, in dem Angreifer und Opfer gleichermaßen stecken. Die Ukraine verzeichnete dabei wenigstens einen politischen Erfolg in dieser Woche: eine Solidaritätsdemonstration erster Klasse durch den US-Präsidenten, der bisher die Nähe zum Kollegen aus Kiew gemieden hatte.

Nachdem Wolodimir Selenskij aus Washington zurückgekehrt war und die amerikanische Lieferliste genauer betrachtet wurde, blieb das Glas allerdings wieder mal halb leer. Zwar genehmigte der Kongress in seiner letzten Sitzungsnacht atemberaubende 47 Milliarden Dollar an Kriegshilfen für 2023, aber der ukrainische Wunschzettel, vor wenigen Tagen von Selenskijs Berater Mychajlo Podoljak veröffentlicht, blieb weitgehend unerfüllt: Um die Kriegsdynamik zu drehen, fehlen nach ukrainischer Vorstellung schwere Waffen wie Raketensysteme, Drohnen, Kampfflugzeuge oder moderne Panzer wie der amerikanische M1 Abrams oder der deutsche Leopard 2. Geliefert wird nun ein einziges Exemplar der Flugabwehrbatterie Patriot.

Biden sorgt sich auch um den Zusammenhalt in der Nato

Im Spin-Orbit Washingtons wird Bidens Entscheidung ausführlich interpretiert: Mit Kurzstreckenraketen ließen sich zwar Flugfelder, Nachschublager und Raketenstationen auf russischem Territorium angreifen, aber die Eskalation wäre nicht zu kontrollieren. Gleiches gilt für Flugzeuge, deren Technologie Russland nicht in die Hände fallen dürfe. Panzer, so heißt es in Washington, habe die ukrainische Armee genug, und der M1 sei ohne aufwendige Schulung nicht zu bedienen, geschweige denn instand zu halten. Freilich bleibe es den Partnern (vulgo Deutschland) freigestellt, ihre modernen Geräte zu liefern.

Die Ukraine steckt damit im bekannten Dilemma: Zwar hat man starke Verbündete, die aber wollen den Krieg aus der Ferne mitsteuern und vor allem eine Eskalation verhindern. Biden sorgt sich auch um den Zusammenhalt in der Nato, denn nicht wenige Bündnismitglieder wollen nicht weniger, sondern mehr Abstand zur Front. Und noch immer steckt der US-Regierung die Erfahrung des Vorvorgänger-Präsidenten Barack Obama in den Knochen, der sich aus Rücksicht auf die isolationistische Stimmung im Land im Ukraine-Konflikt und im syrischen Bürgerkrieg rausgehalten hatte. Die Amerikaner haben das Interesse an der Welt noch nicht zurückgewonnen.

Wenn es keine militärische Entscheidung geben kann, führt eine Verlängerung der Kämpfe lediglich zu mehr Leid

Dabei hat Biden, gemessen an der Obama-Außenpolitik, durchaus frische Saiten aufgezogen und den Führungsanspruch der USA neu etabliert. In Europa wurde mit Missbilligung registriert, dass Selenskij nur nach Washington, aber nicht nach Brüssel gereist war. Die Unverzichtbarkeit der USA für Europa hätte nicht klarer demonstriert werden können. Biden kann insgesamt auf ein erfolgreiches außenpolitisches Jahr schauen: Russland ist weitgehend isoliert, eine Rückkehr in den Kreis der Staatenfamilie schwer vorstellbar. Chinas Führung ist in die selbstgebaute Covid-Falle getappt und kann nun wählen, ob sie sich den Unmut des eigenen Volkes wegen unkontrollierbarer Infektionswellen oder schwerer volkswirtschaftlicher Schäden zuzieht. Biden wird jedenfalls die Schwäche von Parteichef Xi Jinping nutzen. Der seit Jahren sich abzeichnende Konflikt zwischen demokratisch und autoritär geführten Staaten, mithin die Supermachtrivalität zwischen den USA und China - sie scheint plötzlich vertagt.

Wie aber soll nach Vorstellung der Biden-Regierung diese Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in Europa beendet, wie soll Russland zu einem Rückzug und zu Friedensverhandlungen bewegt werden? US-Generalstabschef Mark Milley irritierte im November die Beobachter, als er den Krieg für militärisch nicht zu gewinnen erklärte - weder für Russland, aber auch nicht für die Ukraine selbst. Tatsächlich geht das Gemetzel an der Front zwar ungehindert weiter, aber Vorteile zieht keine Seite daraus.

Milleys Analyse geht weiter: Wenn es keine militärische Entscheidung geben kann, dann führt eine Verlängerung der Kämpfe lediglich zu mehr Leid und politischen wie wirtschaftlichen Kollateralschäden. Ob Biden und Selenskij eine Lösung für dieses Dilemma gefunden haben, wurde nach dem Treffen nicht überliefert.