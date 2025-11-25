Seit Sonntag sind offenbar wieder die Diplomaten am Werk: Zum US-Plan für die Ukraine finden auf technischer Ebene Gespräche statt. Und die Akteure auf beiden Seiten des Atlantiks zeigen sich optimistisch, ohne den Eindruck zu erwecken, das Ziel sei erreicht. Am Montag gab die Ukraine dann bekannt, der Plan, der zu einem Frieden mit Russland führen soll, sei von 28 auf 19 Punkte reduziert worden. In den Tagen davor hatte es ausgesehen, als würden die USA das Land zur Kapitulation zwingen wollen – bis US-Außenminister Marco Rubio die Bühne übernahm. Das Drama rund um den Plan macht interne Differenzen in der US-Regierung deutlich. In der Hauptrolle: Trumps Berater Steve Witkoff.