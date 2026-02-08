Die USA dringen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij auf ein Ende des Ukraine-Kriegs bis Juni. Die Amerikaner würden wahrscheinlich „diesem Zeitplan entsprechend Druck auf die Beteiligten ausüben“, sagte Selenskij Berichten zufolge. Washington schlug demnach der ukrainischen wie der russischen Seite vor, sich in einer Woche in Miami zu treffen. Vergangene Woche sprachen in Abu Dhabi russische und ukrainische Unterhändler über ein Ende des fast vierjährigen russischen Angriffskriegs. Selenskij zufolge setzte Russland vergangene Woche mehr als 2000 Kampfdrohnen, 1200 Gleitbomben sowie 116 Raketen und Marschflugkörper ein. Wegen der gezielten Angriffe auf Energieanlagen sind Hunderttausende in der Ukraine bei zweistelligen Minusgraden ohne Strom und Heizung.