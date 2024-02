Transatlantische Beziehungen:Scholz bittet USA um Ukraine-Hilfen

Viel Zeit bleibt nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Donnerstag für ein Treffen mit Präsident Joe Biden in den USA eingetroffen.

Der Kanzler wirbt bei seinem Besuch in Washington für den transatlantischen Zusammenhalt. Und betont Deutschlands Beitrag zum westlichen Bündnis.

Von Peter Burghardt, Washington

Bei Staatschefs und Regierungschefs kommt der US-Präsident derzeit durcheinander, aber er weiß natürlich, was er an Olaf Scholz hat. Zuletzt verwechselte Joe Biden kurz Tote mit Lebendigen, sprach von "Mitterrand aus Deutschland, ich meine aus Frankreich", genau genommen meinte er Emmanuel Macron. Dann ereignete sich ein Gespräch mit Angela Merkel 2021 in seiner Erinnerung mit dem 2017 verstorbenen Helmut Kohl, die Bedeutung seines deutschen Gastes ist ihm selbstverständlich dennoch bewusst.