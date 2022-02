Von Fabian Fellmann, Washington

Es sind die Details, die sichtbar machen, wie absehbar und gleichzeitig unausweichlich dieser Krieg war: Nur knapp 30 Minuten dauerte es vom ersten Raketeneinschlag auf dem Flughafen von Kiew, bis US-Präsident Joe Biden in Washington seine Stellungnahme zum Kriegsbeginn versenden ließ. "Die ganze Welt betet heute Abend für die Menschen in der Ukraine, die einen nicht provozierten und ungerechtfertigten Angriff durch russische Militärkräfte erleiden müssen", schrieb Biden. "Präsident Putin hat sich für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu einem katastrophalen Verlust von Menschenleben und zu menschlichem Leid führen wird. Russland alleine ist verantwortlich für den Tod und die Zerstörung, welche dieser Angriff mit sich bringen wird."

Der Präsident versicherte, die USA und ihre Verbündeten würden "geschlossen und entschieden antworten": "Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen." Noch am Mittwochabend telefonierte Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Am Morgen darauf beriet er sich umgehend mit dem Nationalen Sicherheitsrat und dann mit den G-7-Staaten und stellte in Aussicht, noch am Donnerstag weitere Sanktionen anzukündigen. Vertreter der Biden-Regierung sprachen von einem weitreichenden Paket, ohne Einzelheiten zu nennen. Wie schon bisher wollte Biden die Antwort der USA zuerst mit allen Nato-Ländern sowie den EU-Ländern absprechen.

Biden versprach, die Nato werde Russland vor Aggressionen gegen das Verteidigungsbündnis abschrecken und wies damit die von Russlands Präsident Putin erhobenen Forderungen zurück, sich aus Europa zurückzuziehen. Eine Entsendung von US-Truppen in die Ukraine hat Biden indes wiederholt ausgeschlossen in den vergangenen Monaten, im Wissen um die russischen Invasionspläne. Nichts deutet derzeit darauf hin, dass sich daran etwas ändern könnte; aus dem Kongress sind keine Forderungen zu hören, die USA sollten direkt in den Konflikt eingreifen.

Doch wachsen die Sorgen vor einer ungewollten Konfrontation. Marco Rubio, Mitglied der Ausschüsse für Außenpolitik und die Geheimdienste, warnte nach russischen Militärschlägen nahe der Grenze zum Nato-Land Polen vor der "Gefahr der Fehlkalkulation und menschlicher Irrtümer, die schnell zu einer katastrophalen Eskalation führen können".

Ruf nach "historischer Wende" im Umgang mit Moskau

Einige Falken im Kongress verlangen, der Ukraine mehr Waffen zu liefern. Es überwiegen jedoch Solidaritätsbekundungen sowie Rufe nach lähmenden Sanktionen. Biden geriet damit auch innenpolitisch unter Zugzwang: Die bisherigen Strafmaßnahmen seien nicht ausreichend gewesen, um Russlands Präsident Wladimir Putin von einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten, kritisierten vor allem Republikaner. Nun müsse der US-Präsident sein ganzes Sanktionspaket in Kraft setzen, fordern sie.

Der republikanische Senator Lindsey Graham wollte den russischen Präsidenten den Krieg persönlich spüren lassen: Die internationale Strafjustiz müsse "Putin und seine Spießgesellen" sowie sein Umfeld verfolgen und Luxuswohnungen sowie Yachten beschlagnahmen. Der Demokrat Bob Menendez, Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses des Senats, verlangte, Russland aus der internationalen Gemeinschaft auszuschließen. "Der heutige Tag muss eine historische Wende bringen in der Art und Weise, wie die Welt mit dem Despoten in Moskau umgeht."

Die USA waren am Mittwoch wie schon in den vergangenen Monaten bemerkenswert gut informiert über die Pläne Putins. Senator Marco Rubio kommentierte die russischen Kriegszüge auf Twitter in Echtzeit. Er beschrieb, wie Russland zuerst durch Raketenbeschuss die Lufthoheit über die Ukraine zu erringen versuche, um danach in einem Zangenangriff die ukrainischen Truppen im Osten von der Hauptstadt Kiew abzuschneiden.

Donald Trump versuchte derweil, aus dem Kriegsbeginn innenpolitisches Kapital zu schlagen. Die Verantwortung dafür sah er nicht etwa bei Russland , vielmehr erklärte er die Situation mit der angeblichen Wahlfälschung in den USA. Der Krieg sei ausgebrochen wegen der "Schwäche, Inkompetenz und Dummheit" der Biden-Regierung, sagte Trump in einem Interview mit dem rechten Nachrichtensender Fox: "Als Amerikaner bin ich verärgert und traurig, und es ist alles geschehen wegen einer gefälschten Wahl."