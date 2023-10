Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger

Zum heikelsten Punkt kommt der Präsident zum Schluss. In einer Videobotschaft aus der Gegend von Charkiw preist Wolodimir Selenskij den Kampf der Truppen, äußert seinen Stolz über sechs Soldaten, die er für besondere Verdienste ausgezeichnet hat, um dann das Thema zu wechseln. In den kommenden Wochen werde man sehr "aktiv" mit den Partnern sprechen, damit die Kämpfer mehr Waffen und Munition erhielten. Es ist nicht ganz klar, an wen sich die Botschaft richtet. An die Partner, denen Selenskij noch einmal dankt, oder an die Ukrainer, die in Wahrheit nicht wissen können, wie viel Verlass auf ihre Verbündeten ist. Der Wahlsieg des anti-amerikanischen Ex-Ministerpräsidenten Robert Fico im Nachbarland Slowakei war eine schlechte Nachricht, die Entwicklungen in den USA selbst sind eine noch schlechtere.