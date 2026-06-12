Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht zum Freitag erneut mit Drohnen angegriffen. Dabei gab es Behörden zufolge Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Die Ukraine nahm wieder Industrieanlagen in Russland ins Visier. So wurden in der für die ölverarbeitende Industrie wichtigen Region Tatarstan drei Menschen verletzt, als eine Drohne ein Wohnhaus traf, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Auch wurde demnach ‌die Stadt Togliatti an der Wolga, Sitz des größten russischen Autobauers Awtowas, mit Drohnen attackiert. In der Region Brjansk kamen den Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben, zehn weitere wurden verletzt. Das russische Militär tötete demnach beim Beschuss der Region Sumy einen Bahnmitarbeiter.