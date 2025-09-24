Der Krieg in Gaza beansprucht in New York den größten Teil der Aufmerksamkeit. Dennoch gibt es für die Ukraine ein bisschen Hoffnung. Dafür sorgt ausgerechnet Donald Trump.

Von Daniel Brössler, New York

Für Wolodimir Selenskij ist es ein bitterer Termin. Er absolviert ihn vor seinem Auftritt in der Generalversammlung, vor seiner Rede an die Welt nach dreieinhalb Jahren Krieg. Der UN-Sicherheitsrat tagt zur Lage in der Ukraine; der Präsident darf zu Beginn Bericht erstatten. Das Gremium hat den Überfall Russlands auf sein Nachbarland nie verurteilt. Natürlich nicht, der Angreifer sitzt im Rat als ständiges Mitglied mit Vetorecht. Und auch auf welcher Seite die USA stehen, kann Selenskij nie genau wissen, seit Donald Trump wieder Präsident ist.