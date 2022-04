UN-Generalsekretär António Guterres ist nach Angaben der Vereinten Nationen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Dort wird er an diesem Donnerstag Präsident Wolodimir Selenskij und Außenminister Dmytro Kuleba teffen. Auch ein Besuch an einem noch unbekannten Ort außerhalb der Hauptstadt ist geplant. Eines der Hauptthemen dürfte wie beim vorherigen Besuch in Moskau die Lage in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sein, wo ukrainische Truppen und Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt sind. Der BBC zufolge sagte Guterres, dass die Arbeit an einem Plan zur Evakuierung von Hunderten von Zivilisten aus dem Stahlwerk fortgesetzt werde. "Das ist eine sehr komplizierte Operation", sagte Guterres, "Putin hat im Prinzip zugestimmt und es wurde vereinbart, dass die Details in den derzeit stattfindenden Treffen besprochen werden." Ziel sei, diese Operation am Freitag durchzuführen, "aber natürlich müssen die Bedingungen dafür gegeben sein."