Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält die für dieses Jahr eingeplanten Hilfen für die Ukraine offenbar für nicht ausreichend. Dem Vernehmen nach hat sein Ministerium deshalb beim Finanzministerium eine sogenannte überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3,8 Milliarden Euro beantragt. Zuerst hatte die Bild am Sonntag darüber berichtet; das Verteidigungsministerium selbst wollte den Vorgang weder bestätigen noch dementieren. Man sei zur Unterstützung der Ukraine immer in regierungsinternen Gesprächen, sagte ein Sprecher am Montag.