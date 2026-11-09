Das von der „Koalition der Willigen“ angesetzte Militärmanöver für die Unterstützung der Ukraine stößt in Russland erwartungsgemäß auf scharfe Kritik. Der Moskauer Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schojgu, warf dem Westen vor, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. „Die Übungen haben weniger defensiven Charakter, sondern sind vielmehr offensiver Natur“, sagte Schojgu der Agentur Interfax zufolge am Rande eines Treffens von Vertretern der nationalen Sicherheitsräte von Ex-Sowjetrepubliken in Moskau.

Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern, darunter auch aus Deutschland, nehmen am ersten Militärmanöver der „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine teil. Die Übung mit dem Namen „Koalicja 2026“ (Koalition 2026) in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer soll im Laufe des Tages starten und bis zum 22. November dauern. Unter Beteiligung der Bundeswehr soll getestet werden, wie nach dem Ende des Ukraine-Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könnte.