US-Präsident Donald Trump hat sich nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu einer Teilnahme an möglichen Friedensgesprächen zwischen den Staatschefs der Ukraine und Russlands in der Türkei bereit erklärt. Trump habe gesagt, „wenn der russische Präsident Wladimir Putin für eine Lösung nach Istanbul oder Ankara kommt, dann werde ich auch kommen“, erklärte Erdogan in einer Mitteilung des türkischen Präsidialamts. Zu den ersten direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine seit rund drei Jahren war Präsident Wolodimir Selenskij im Mai in die Türkei gereist, während Putin auf sein Kommen verzichtete und nur eine niederrangigere Verhandlungsdelegation entsandt hatte.