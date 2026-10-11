In Kiew und Brüssel blieb es am Tag danach bemerkenswert ruhig. Donald Trump hatte am Samstag Wolodimir Selenskij scharf angegriffen und einen neuen Präsidenten für die Ukraine gefordert. Der US-Präsident behauptete, fern der Realität, Selenskij habe vielfach die Möglichkeit gehabt, den Ukraine-Krieg zu beenden, die Ukrainer sollten sich einen neuen Anführer suchen. Zuvor hatte Trump einen Treibstoff-Deal mit Russland verkündet. 300 000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt sollen laut Trump von Russland sofort zur Verfügung gestellt werden. Der US-Präsident will damit vor den Zwischenwahlen am 3. November die Preise für den Treibstoff senken – zulasten der von Russland angegriffenen Ukraine.

Diesen Deal hatte Selenskij deutlich kritisiert. „Die Erlaubnis für Russland, Erdölprodukte zu verkaufen, ist eine Investition in den Krieg, den man beenden und nicht verlängern muss“, sagte der ukrainische Präsident am Samstag und provozierte damit wohl den scharfen Angriff. „Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt“, hatte Trump gesagt.

Die wahre Ursache des Kriegs in Europa ist Russland und nur Russland. Wolodimir Selenskij

Um den reizbaren US-Präsidenten nicht noch mehr zu verärgern, hält man sich mit einer Antwort darauf in Kiew bislang zurück. Nur der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, Selenskij genieße die Unterstützung des ukrainischen Volks. „Äußerungen aus dem Ausland bestätigen nur, dass er seine Aufgabe gut erfüllt.“ Tatsächlich dürften Selenskij die Angriffe Trumps innenpolitisch sogar nützen. Bei ähnlichen Attacken in der Vergangenheit hatten sich die Menschen in der Ukraine immer hinter dem Präsidenten versammelt. Selenskij selbst schrieb auf der Plattform X: „Die wahre Ursache des Kriegs in Europa ist Russland und nur Russland.“

Hinter vorgehaltener Hand ist das Entsetzen in der Ukraine jedoch groß. In der ukrainischen Hauptstadt hatte man zwar damit gerechnet, dass Trump die Ukraine wieder in den Blick nehmen könnte, um von seinen Problemen abzulenken. Dass er aber genau zu dem Zeitpunkt einen Treibstoff-Deal mit Russland verkündet, da in Miami eine ukrainische Delegation mit US-Diplomaten über ein mögliches Ende der Angriffe auf die Energieinfrastruktur verhandelt, damit hatte man in Kiew nicht gerechnet. Der US-Präsident fordert von der Ukraine den Stopp der Angriffe auf russische Ölraffinerien. Von einem Ende der russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung, die Moskau in den vergangenen Wochen deutlich verstärkt hat, findet sich bei Trump kein Wort. Der Kyiv Independent berichtet, dass hochrangige ukrainische Beamte auch deshalb jetzt von einer „Falle“ Trumps sprechen. Die Zeitung zitiert einen Offiziellen mit den Worten: „Um ehrlich zu sein, waren alle verdammt schockiert.“

Die Sorge, der US-Präsident könnte die Geheimdienstkooperation zwischen den USA und der Ukraine beenden, ist größer geworden. Für die Ukraine sind die Informationen aus den USA etwa bei der Lokalisierung von Zielen und feindlichen Truppen weiterhin extrem wichtig. Die eher zurückhaltenden ukrainischen Antworten auf Trumps Angriffe lassen sich vor allem damit erklären.

Auch die Reaktionen der europäischen Verbündeten der Ukraine fallen vorsichtig aus. Zu Trumps Forderung nach einem neuen Präsidenten hat sich bislang niemand geäußert. Der britische Premier Andy Burnham und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben aber offenbar mit Selenskij telefoniert. Ihrem Zorn über den Diesel-Deal hatte die extrem russlandkritische EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zuvor Ausdruck verliehen: „Die Aussetzung der Sanktionen gegen russischen Diesel verschafft Moskau mehr Einnahmen für die Kriegsführung“, schrieb sie auf der Plattform X. „Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um den Druck auf Russland zu verringern, und Europa wird dies auch nicht tun.“

Deutlicher wurde Bundesbildungsministerin Karin Prien. „Für ein paar Liter Diesel. Was für ein moralischer Bankrott“, schrieb die stellvertretende CDU-Vorsitzende auf X über Trump. Bundesaußenminister Johann Wadephul sagte der Ukraine und ihrem Präsidenten weitere Unterstützung zu und erklärte: „Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Druck auf Putin, dass er bereit ist, zu verhandeln.“ Der Sprecher der deutschen Regierung, Stefan Kornelius, sagte: „Die Bundesregierung hält an den Sanktionsbeschlüssen gegen Russland fest und arbeitet gemeinsam mit den europäischen Partnern an weiteren Sanktionen.“

Dass der Deal, wie von Trump erhofft, die Dieselpreise in den USA sinken lässt, ist eher unwahrscheinlich. Für Deutschland jedenfalls erwartet der Wirtschaftsverband Fuels und Energie keine größeren Auswirkungen. „Seit dem 5. Februar 2023 gilt ein Importverbot für russischen Diesel in die EU. Dabei bleibt es“, sagte ein Sprecher. Der Verband erwarte „keine signifikanten Auswirkungen auf den Weltmarkt und die Preise“. Angaben der US-Energiebehörde EIA zum Verbrauch in den USA zeigen, dass dort 300 000 Tonnen Diesel rechnerisch den Bedarf für nur gut 14 Stunden decken.