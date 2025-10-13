Zum Hauptinhalt springen

AußenpolitikFrieden in Gaza ist geschafft. Folgt jetzt Frieden in der Ukraine?

Lesezeit: 5 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (r) und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach einer gemeinsamen Pressekonferenz.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (r) und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach einer gemeinsamen Pressekonferenz. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)

Die EU-Außenbeauftragte Kallas reist nach Kiew. Begleitet wird sie von der Hoffnung der Europäer, dass US-Präsident Donald Trump sich nun auch wieder um ein Ende dieses Kriegs bemüht.

Von Hubert Wetzel, Kiew

Eigentlich sieht das Ding gar nicht so schlimm aus. Nicht so gewalttätig wie ein Panzer oder eine Haubitze jedenfalls. Viel kleiner, zarter und leichter. Aber der Name ist garstig: Vampire. So heißt die Drohne mit sechs Propellern, die eine Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde schafft und von der aus man bis zu 15 Kilo Sprengstoff auf ein Ziel herunterfallen lassen kann.

