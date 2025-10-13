Eigentlich sieht das Ding gar nicht so schlimm aus. Nicht so gewalttätig wie ein Panzer oder eine Haubitze jedenfalls. Viel kleiner, zarter und leichter. Aber der Name ist garstig: Vampire. So heißt die Drohne mit sechs Propellern, die eine Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde schafft und von der aus man bis zu 15 Kilo Sprengstoff auf ein Ziel herunterfallen lassen kann.
AußenpolitikFrieden in Gaza ist geschafft. Folgt jetzt Frieden in der Ukraine?
Lesezeit: 5 Min.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas reist nach Kiew. Begleitet wird sie von der Hoffnung der Europäer, dass US-Präsident Donald Trump sich nun auch wieder um ein Ende dieses Kriegs bemüht.
Von Hubert Wetzel, Kiew
Naher Osten:Trumps großer Tag
Der Empfang in Israel und der Friedensgipfel im ägyptischen Scharm el-Scheich sind ein persönlicher Triumph für den US-Präsidenten. Was er dabei bewusst herunterspielt: Der Gaza-Konflikt ist noch längst nicht beigelegt.
Lesen Sie mehr zum Thema